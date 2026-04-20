Ύποπτα μοτίβα συναλλαγών δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγο πριν από κρίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει έρευνα του BBC, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης στις αγορές.

Συγκεκριμένα, έρευνα που ανέλυσε δεδομένα συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικές αγορές εντόπισε επαναλαμβανόμενα «άλματα» στον όγκο συναλλαγών λίγα λεπτά ή ώρες πριν από δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα μοτίβα αυτά παραπέμπουν σε παράνομη εσωτερική πληροφόρηση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές έχουν απλώς βελτιώσει την ικανότητά τους να προβλέπουν τις κινήσεις του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε στις 9 Μαρτίου 2026, εν μέσω πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν. Λίγο πριν από συνέντευξη του Τραμπ στο CBS News, όπου ανέφερε ότι η σύγκρουση «σχεδόν ολοκληρώθηκε», σημειώθηκε απότομη αύξηση στοιχημάτων για πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Οι συναλλαγές εκτοξεύθηκαν 47 λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί η δήλωση, ενώ αμέσως μετά η τιμή έκανε «βουτιά» έως και 25%, αποφέροντας μεγάλα κέρδη σε όσους είχαν ποντάρει εγκαίρως.

Παρόμοιο μοτίβο εμφανίστηκε και στις 23 Μαρτίου 2026, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πρόοδο προς «πλήρη και ολική επίλυση» των εχθροπραξιών με το Ιράν. Λίγα λεπτά πριν την ανάρτηση, παρατηρήθηκε ασυνήθιστη αύξηση συναλλαγών σε συμβόλαια πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν άμεσα μετά τη δημοσιοποίηση.

Αντίστοιχες ενδείξεις εντοπίστηκαν και εκτός του μεσανατολικού μετώπου. Στις 9 Απριλίου 2025, πριν από την ανακοίνωση «παγώματος» δασμών που είχε επιβάλει στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης», σημειώθηκε έντονη κινητικότητα σε συμβόλαια που συνδέονται με τον δείκτη S&P 500.

Μετά την ανακοίνωση, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 9,5%, αποφέροντας τεράστια κέρδη σε επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί εκ των προτέρων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πλατφόρμες προβλέψεων όπως η Polymarket, όπου χρήστες κατέγραψαν εντυπωσιακά κέρδη στοιχηματίζοντας σε γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ή αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Παρά τις υποψίες, οι αμερικανικές αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων, δεν έχουν επιβεβαιώσει έρευνες. Ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και τα δεδομένα υποδηλώνουν πιθανή πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, η απόδειξη και δίωξη τέτοιων υποθέσεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.



