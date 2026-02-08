Οι εταιρείες Alphabet, Microsoft, Meta και Amazon αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά σχεδόν 700 δισ. δολάρια φέτος για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για τους επενδυτές που αγαπούν τα μετρητά πάνω από όλα, ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να αναβοσβήνουν.

Με την καρδιά της περιόδου των τεχνολογικών κερδών να ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, η Wall Street έχει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς ο αγώνας της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι έτοιμος να επιταχυνθεί το 2026. Οι τέσσερις hyperscalers προβλέπεται τώρα να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά περισσότερο από 60% από τα ιστορικά επίπεδα που έφτασαν το 2025, καθώς αγοράζουν ακριβά τσιπ, κατασκευάζουν νέες γιγαντιαίες εγκαταστάσεις και αγοράζουν την τεχνολογία δικτύωσης για να τα συνδέσουν όλα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC, για να επιτευχθούν αυτά τα νούμερα θα χρειαστεί να γίνουν θυσίες σε ό,τι αφορά τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Πέρυσι, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου των ΗΠΑ παρήγαγαν συνολικά 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές, σε σύγκριση με 237 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Η πιο δραματική πτώση φαίνεται να βρίσκεται μπροστά, καθώς οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά εκ των προτέρων, υποσχόμενες μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, μείωση της δημιουργίας ταμειακών ροών στο εγγύς μέλλον και πιθανή ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των αγορών μετοχών και ομολόγων. Η Alphabet πραγματοποίησε πώληση ομολόγων αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, ενώ το μακροπρόθεσμο χρέος της τετραπλασιάστηκε το 2025, φτάνοντας τα 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Amazon, η οποία την Πέμπτη δήλωσε ότι αναμένει να δαπανήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αντιμετωπίζει τώρα αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, ενώ οι αναλυτές της Bank of America προβλέπουν έλλειμμα 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε έγγραφο που υπέβαλε στην SEC την Παρασκευή, η Amazon ενημέρωσε τους επενδυτές ότι ενδέχεται να επιδιώξει την άντληση μετοχικού κεφαλαίου και χρέους καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξή της.

Παρά την αύξηση των εσόδων για το τρίμηνο, η Amazon είδε τις μετοχές της να πέφτουν σχεδόν 6% την Παρασκευή, με αποτέλεσμα η πτώση της για το έτος να φτάσει το 9%. Η Microsoft έχει πέσει 17%, η μεγαλύτερη πτώση στην ομάδα, ενώ η Alphabet και η Meta έχουν σημειώσει μικρή άνοδο.