SpaceX: Ένα γιγαντιαίο IPO, προπομπός και άλλων

Ο κύβος ερρίφθη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς Τύπου από την αρχή της εβδομάδας, γύρω στα μέσα του προσεχούς Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της SpaceX σε κάποιο αμερικανικό χρηματιστήριο, εκτός απροόπτου στο Nasdaq.

Όπως ανέφερε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters από την Μεγάλη Δευτέρα, η SpaceX παρουσίασε ορισμένες λεπτομέρειες του σχεδίου της για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο κατά την διάρκεια συνάντησής της διοίκησής της με τα στελέχη των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών που συμμετέχουν στην ομάδα των αναδόχων της έκδοσης. Μάθαμε λοιπόν πως η εταιρεία που ελέγχεται από τον Ίλον Μασκ σκοπεύει να ξεκινήσει τις παρουσιάσεις στους επενδυτές την 8η Ιουνίου. Μία ημέρα νωρίτερα, περίπου 125 χρηματιστηριακοί αναλυτές από τις 21 τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες που ανήκουν στο σχήμα των αναδόχων, θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους της SpaceX.

Την 11η Ιουνίου, η εταιρεία θα παρουσιαστεί σε 1.500 λιανικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, όχι μόνο μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Η SpaceX δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παραπάνω εκδήλωση και στην συμμετοχή των λιανικών επενδυτών και, όπως ανέφεραν οι αποκλειστικές πληροφορίες το Reuters, εκτιμά πως η ζήτηση για τις μετοχές της θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο από την μεριά των λιανικών επενδυτών. Αυτό έρχεται σαν συμπλήρωμα προηγούμενων πληροφοριών του διεθνούς πρακτορείου.

Σύμφωνα με αυτές, η εταιρεία που ίδρυσε ο Μασκ σκέφτεται να δώσει στους λιανικούς επενδυτές πολύ πιο μεγάλο ποσοστό από το σύνολο των μετοχών που θα εκδώσει η εταιρεία και θα πουλήσει στους επενδυτές κατά την διάρκεια της αρχικής δημόσιας εγγραφής (IPO) από αυτό που συνηθίζεται στην Wall Street σε τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες που εκδίδουν μετοχές κατά την είσοδό τους στο χρηματιστήριο δίνουν στους λιανικούς επενδυτές ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10%, ο Μασκ θέλει να δώσει σε αυτούς μέχρι και το 30% στην περίπτωση της SpaceX.

Αν αληθεύει αυτό και καθώς οι πληροφορίες που κάνουν τον γύρο της αγοράς αναφέρουν πως η εταιρεία σκοπεύει να εισπράξει τουλάχιστον 75 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση των μετοχών κατά την διαδικασία του IPO, είναι προφανές πως ο Ίλον Μασκ σκοπεύει να μοιράσει στους λιανικούς επενδυτές ανά τον κόσμο τουλάχιστον 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς το μεγαλύτερο IPO της ιστορίας είναι αυτό της εισόδου της σαουδαραβικής Aramco στο χρηματιστήριο του Ριάντ το 2019 όταν πουλήθηκαν στους νέους επενδυτές μετοχές αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι φανερό πως στην περίπτωση της SpaceX μιλάμε για πολλά ρεκόρ ταυτοχρόνως. Το ποσό που θα αντληθεί θα είναι σίγουρα υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ ενώ αυτό που θα αντιστοιχεί στους λιανικούς επενδυτές θα σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ με ακόμα πιο θεαματικό τρόπο.

Τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είχαμε αναφέρει όταν ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά με το ενδεχόμενο της εισαγωγής της SpaceX σε κάποιο χρηματιστήριο, στις αρχές του Φεβρουαρίου (Το deal SpaceX - xAI ανοίγει την πόρτα για τα μεγαλύτερα IPOs στην ιστορία | Liberal.gr).

Έτσι όπως πάνε τα πράγματα και δεδομένης της αγάπης εκατομμυρίων λιανικών επενδυτών για τον Μασκ και τις επιχειρηματικές του κινήσεις, δεν αποκλείεται τον Ιούνιο να δούμε το συνολικό ποσό που θα αντλήσει η SpaceX να πλησιάζει προς τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σχετικά με την συνολική αποτίμηση της εταιρείας κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, οι τελευταίες πληροφορίες του Reuters μιλούσαν για τουλάχιστον 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ αυτές του Bloomberg ανέφεραν πως η εταιρεία θα ήθελε να πιάσει και τα 2 τρις. Αν πετύχει κάτι τέτοιο, η αρχική της αποτίμηση θα υπολείπεται μόνο 5 εταιρειών στον δείκτη S&P 500, της Nvidia, της Apple, της Alphabet, της Microsoft και της Amazon.

Το αν μία τόσο μεγάλη αποτίμηση μπορεί να θεωρείται δικαιολογημένη είναι ένα ερώτημα που ήδη απασχολεί πολλούς αναλυτές, επενδυτές και τον διεθνή Τύπο αλλά δεν θα απασχολήσει εμάς. Το μόνο που θα αναφέρουμε, με βάση στοιχεία που βρήκαμε στο Bloomberg, είναι πως για το 2026 ο κύκλος εργασιών της SpaceX εκτιμάται πως θα είναι κοντά στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα 20 να προέρχονται από τον τομέα των εκτοξεύσεων πυραύλων και διαχείρισης δορυφόρων και μόνο 1 από τον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το τμήμα των πυραύλων και δορυφόρων εκτιμάται πως είναι κερδοφόρο ενώ το τμήμα της ΤΝ θα είναι σίγουρα έντονα ζημιογόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και ολόκληρη την εταιρεία. Όσο για τα έσοδα από την πώληση των νέων μετοχών, αυτά θα κατευθυνθούν στα μεγάλα φιλόδοξα σχέδια του Μασκ για τη δημιουργία data centers στο διάστημα, στους νέους πυραύλους εκτόξευσης δορυφόρων και μεταφοράς προσωπικού, στα εργοστάσια πάνω στη σελήνη και βέβαια στις νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα πιαστούν όλοι οι παραπάνω στόχοι, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία πως αυτή η αρχική δημόσια εγγραφή θα γράψει ιστορία. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως, το 2026 θα μας δώσει και άλλες ιστορικές στιγμές στον τομέα. Αναφερόμαστε στην πρόθεση των δύο πιο γνωστών εταιρειών του χώρου της Τεχνητής Νοημοσύνης, της OpenAI και της Anthropic, να κάνουν τα δικά τους IPO πριν το τέλος του 2026.

Αν καταλαβαίνουμε καλά από ό,τι διαβάζουμε στον διεθνή Τύπο η διαδικασία είναι πιο προχωρημένη για την Anthropic, η οποία έχει μάλλον ως στόχο την εισαγωγή της στις αρχές προς τα μέσα του φθινοπώρου. Από τη μεριά της η OpenAI θα ήθελε να το καταφέρει πριν το τέλος της χρονιάς.

Αν δεν είχαμε ζαλιστεί ήδη από τα εκτιμώμενα μεγέθη του IPO της SpaceX, θα παθαίναμε το ίδιο από αυτά των άλλων δύο αρχικών δημοσίων εγγραφών.

Παρά το γεγονός πως είναι ακόμα σχετικά νωρίς, θεωρείται βέβαιο πως θα επιδιώξουν να αντλήσουν από μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια η κάθε μία. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά που όμως σίγουρα δεν είναι αρκετά για την ικανοποίηση των τεράστιων χρηματοδοτικών αναγκών των δύο επιχειρήσεων που θα είναι χωρίς καμία αμφιβολία έντονα ζημιογόνες για μερικά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια εκάστη.

Όσον αφορά στις εκτιμώμενες αποτιμήσεις τους κατά το χρονικό σημείο της εισόδου τους, σίγουρα μιλάμε για πολύ μεγάλες. Η OpenAI ανακοίνωσε προ ημερών, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης ενός θηριώδους γύρου χρηματοδότησης ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πως η χρηματοδότηση αυτή έγινε με τρόπο που παραπέμπει σε αποτίμηση 852 δισεκατομμυρίων για την επιχείρηση.

Αν το κλίμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αλλάξει πολύ προς το χειρότερο, δεν αποκλείεται να την δούμε να ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο σε αποτίμηση όταν έρθει η ώρα του IPO. Όσο για τον κύκλο εργασιών της, αυτή την στιγμή είναι περίπου 2 δισ. δολάρια μηνιαίως και αυξάνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, κάτι που σημαίνει πως λογικά για το 2026 θα ξεπεράσει άνετα τα 30 δισεκατομμύρια.

Όσο για την Anthropic, μετά την άντληση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο η αποτίμησή της είχε εκτιμηθεί κοντά στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ ο κύκλος εργασιών ήδη «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό 30 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας την 6η Απριλίου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως για όλο το 2025 ο κύκλος εργασιών της Anthropic δεν ξεπέρασε τα 9 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, αν δεν αλλάξει κάτι προς το χειρότερο στις αγορές, οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές στον τομέα της ΤΝ θα αντλήσουν πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και οι αποτιμήσεις τους λογικά θα είναι αρκετά ανώτερες των τωρινών εκτιμήσεων.

Μαζί με την SpaceX θα μαζέψουν ένα τεράστιο ποσό και θα συντρίψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων από αρχικές δημόσιες εγγραφές.

Το αν θα αυτό θα είναι καλό συνολικά για τα χρηματιστήρια και γενικά για τον τομέα των IPO, είναι κάτι που θα φανεί στην πορείας του 2026 και πιθανότατα θα εξαρτηθεί και από το πόσο έξυπνα θα το αντιμετωπίσουν οι υπόλοιπες υποψήφιες. Όπως και να το κάνουμε πάντως, το 2026 μάλλον θα είναι μία χρονιά σταθμός για τις αρχικές δημόσιες εγγραφές.