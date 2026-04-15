Σημάδια πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ - Σε υψηλό 3 ετών οι τιμές παραγωγού τον Μάρτιο

Ισχυρή άνοδο εμφάνισε για τον Μάρτιο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών εν μέσω της ανόδου των ενεργειακών τιμών που καταγράφεται στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) -μετρά τη μέση μεταβολή των τιμών που εισπράττουν οι παραγωγοί αγαθών και υπηρεσιών- έφτασε στο 4% σε ετήσιο επίπεδο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet ανέμεναν μια μέτρηση στο 4,6%

Σε μηνιαίο επίπεδο ενισχύθηκε 0,5% έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μια μέτρηση στο 1,1%.

Ο δομικός PPI -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 3,8% σε ετήσιο επίπεδο και στο 0,1% σε μηνιαίο επίπεδο

«Η επιτάχυνση μπορεί να αποδοθεί στον πληθωρισμό της ενέργειας ή στο ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ο πληθωρισμός χονδρικής βρισκόταν σε ελαφρώς ανοδική πορεία πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, σημειώνοντας αύξηση από μήνα σε μήνα από τον Νοέμβριο», ανέφερε στο CNN η Ελίμπεθ Ρέντερ, ανώτερη οικονομολόγος της NerdWallet.

«Ο πληθωρισμός δεν ήταν πλήρως υπό έλεγχο πριν από την έναρξη του πολέμου, και σίγουρα δεν είναι υπό έλεγχο τώρα» συμπλήρωσε η ίδια.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι η πτώση των τιμών των τροφίμων και η σταθερότητα των τιμών των υπηρεσιών συνέβαλαν στην άμβλυνση μέρους του πλήγματος από την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τα στοιχεία για τον PPI του Μαρτίου συλλέχθηκαν από την αρχή του Μαρτίου έως τις 10η Μαρτίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο PPI είναι μια από τις «αγαπημένες» μετρήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για την πορεία του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία, ώστε να καθοριστεί η νομισματική πολιτικής της τράπεζας.

Η Fed έχει θέσει ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία επίπεδα πληθωρισμού στο 2%, με τα δεδομένα για τον PPI να ξεπερνούν σημαντικά το εν λόγω όριο και να ενισχύουν τις απόψεις μερίδας των επενδυτών για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ εντός του 2026.