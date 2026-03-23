Σε ελεύθερη πτώση τα βρετανικά ομόλογα: Στο 5,06% οι αποδόσεις των 10ετών-Αρνητικό ρεκόρ 18ετίας

Σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) τη Δευτέρα, με την αγορά να προεξοφλεί πλέον επιθετικές κινήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), καθώς η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Η απόδοση του βρετανικού 10ετούς ομολόγου σημείωσε άνοδο 7 μονάδων βάσης, φτάνοντας το 5,068%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο του 5% την περασμένη Παρασκευή, με τη Βρετανία να εμφανίζει χειρότερη εικόνα σε σχέση με τα αμερικανικά και γερμανικά ομόλογα.

Ακόμα πιο έντονη είναι η πίεση στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, με το 2ετές gilt να ενισχύεται κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,685%, αντανακλώντας τις προσδοκίες για άμεσες αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, το 30ετές ομόλογο άγγιξε το 5,637%, εν μέσω ανησυχιών για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τον Πρωθυπουργό Kιρ Στάρμερ στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης με κορυφαίους υπουργούς και τον Διοικητή της BoE, Άντριου Μπέιλι, με τη διαχείριση του εκρηκτικού κόστους ενέργειας που πυροδότησε η σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να είναι στο επίκεντρο.

«Η Βρετανία αποτελεί ένα από τα προφανή θύματα της αγοράς ομολόγων, καθώς εμφάνιζε δομικές αδυναμίες πριν καν εκδηλωθεί το πετρελαϊκό σοκ», σημειώνει ο Gilles Moec, επικεφαλής οικονομολόγος της Axa.

Οι ελπίδες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εξανεμίστηκαν, καθώς η BoE αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στο 3,0-3,5% για τα μέσα του έτους (από 2% προηγουμένως).

Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους και συνολική άνοδο 99 μονάδων βάσης έως τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου.