Ρεν (ΕΚΤ): Οι αποφάσεις για τα επιτόκια δεν είναι δεσμευτικές εκ των προτέρων

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια δεν είναι δεσμευτικές εκ των προτέρων, τονίζοντας την ανάγκη να επικεντρωθεί η Τράπεζα στις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις και όχι στις μεμονωμένες κινήσεις των τιμών.

Επίσης, δήλωσε ότι η αύξηση του πληθωρισμού το 2026 είναι αναπόφευκτη, αν και η μεσοπρόθεσμη επίδραση παραμένει ασαφής. Σημείωσε δε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό δεν είναι απλός, με τις εξελίξεις του πληθωρισμού να κινούνται ενδεχομένως προς διαφορετικές κατευθύνσεις μεσοπρόθεσμα.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική δεν πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο τιμή, όπως το πετρέλαιο, αλλά στη συνολική εικόνα της οικονομίας, ενώ πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της στην υπόλοιπη οικονομία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν ο πόλεμος παραταθεί και προκαλέσει δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές και τους μισθούς, με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό να αρχίζουν να αποσταθεροποιούνται, η νομισματική πολιτική θα αυστηροποιηθεί σημαντικά σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΚΤ.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι δεδομένη.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ σχολίασε επίσης την ενεργειακή πολιτική, λέγοντας ότι η επιβράδυνση της πράσινης μετάβασης τώρα θα ήταν ένα σοβαρό λάθος.

Τέλος, σημείωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις υποδομές παραγωγής ενέργειας θα συνεχιστεί πολύ μετά την οξεία φάση του πολέμου, υπογραμμίζοντας πόσο ζωτικής σημασίας είναι η πράσινη μετάβαση για την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.