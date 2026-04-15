Πάνω από τις εκτιμήσεις τα έσοδα της Morgan Stanley - Ώθηση από τον κλάδο του trading

Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Morgan Stanley για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την αμερικανική τράπεζα να λαμβάνει ώθηση από την ενίσχυση του κλάδου των συναλλαγών εν μέσω της ισχυρής μεταβλητότητας που έχει προκαλέσει στις διεθνείς αγορές ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε η MS την Τετάρτη, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 20,58 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG για έσοδα 19,72 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές μετοχών έφτασαν τα 5,5 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 4,78 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 3,43 δολάρια έναντι εκτίμησης για 3 δολάρια ανά μετοχή.