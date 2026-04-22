ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ από δημοπρασία εξάμηνων εντόκων - Μικρή μείωση στο επίτοκιο

Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με ισχυρή ζήτηση και τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται στο 2,44.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,12% έναντι 2,16% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση του Μαρτίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,12%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.