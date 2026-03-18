Ο πόλεμος στο Ιράν και το χρηματιστηριακό στοίχημα της REalloys

Η κραταιά αμερικανική πολεμική μηχανή συμπληρώνει τρεις εβδομάδες επίθεσης κατά του Ιράν. Οι στρατιωτικοί αναλυτές καταγράφουν τις επιτυχίες της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας κατά των ιρανικών στόχων. Ωστόσο υπάρχει μια ευδιάκριτη Αχίλλειος Πτέρνα πίσω από αυτό το τεράστιο αμερικανικό πολεμικό δυναμικό που αναπτύσσεται στην περιοχή.

Το μέγεθος αυτής της ευπάθειας είναι πραγματικά τεράστιο, αν υπολογίσουμε ότι σε ένα μαχητικό F-35 βρίσκονται περίπου 435 κιλά σπανίων γαιών, σε ένα αντιτορπιλικό νέας γενιάς των ΗΠΑ περίπου 2-2,5 τόνους και σε ένα πυρηνικό υποβρύχιο περίπου 1,5 τόνος. Το πιο ενδιαφέρον και παράλληλα σοκαριστικό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μηδενικά στρατηγικά αποθέματα επεξεργασμένων σπανίων γαιών για στρατιωτική χρήση. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι η Κίνα ελέγχει σήμερα περίπου το 90-95% της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών.

Προσοχή. Δεν αναφερόμαστε σε εξόρυξη, αλλά σε επεξεργασία. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική. Διότι οι σπάνιες γαίες δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο σπάνιες, όσο δείχνει το όνομα τους. Υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες προς εξόρυξη στον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Γροιλανδία και αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι οι ΗΠΑ και η γενικότερα η Δύση έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια να μετατρέπουν αυτές τις πρώτες ύλες σε άμεσα χρησιμοποιήσιμα μέταλλα και μαγνήτες εδώ και περίπου 40 χρόνια.

Και καθώς η οικονομία αντιπαθεί τα κενά, ήρθε η Κίνα καλύψει αυτό το κρίσιμο κενό. Με αποτέλεσμα να έχει κτίσει μια ολόκληρη ενδιάμεση υποδομή επεξεργασίας από «το προϊόν της εξόρυξης μέχρι το τελικό υλικό και προϊόν προς χρήση» και να κυριαρχεί πλέον στην αγορά. Μάλιστα, η Κίνα είναι τόσο απίστευτα κυρίαρχη σε αυτόν τον χώρο που ουσιαστικά κάθε μαγνήτης σπανίων γαιών που χρησιμοποιείται στα δυτικά αμυντικά συστήματα, οχήματα, ηλεκτρονικά και βιομηχανικό εξοπλισμό, ανάγεται στην κινεζική επεξεργασία. Με πιο κλασσικό παράδειγμα αυτό, των πάνω από 1,2 εκατομμυρίων drones που παρήγαγε η Ουκρανική πολεμική βιομηχανία μέσα στο 2025, όπου σχεδόν κάθε μαγνήτης που ήταν απαραίτητος για την κατασκευή τους έφερε τη σφραγίδα: «Made in PRC / Peoples Republic of China».

Η απειλή του προέδρου Τραμπ, για την επιβολή δασμών ύψους 100% στις κινεζικές εισαγωγές τον περασμένο Νοέμβριο, είχε απαντηθεί με αθόρυβο τρόπο από το Πεκίνο, υπό την μορφή διακοπής όλων των εξαγωγών επεξεργασμένων σπάνιων γαιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που οδήγησε στην μη εφαρμογή των δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

Αποδεικνύοντας ότι η Κίνα κατέχει ένα επίπεδο στρατηγικής μόχλευσης έναντι των ΗΠΑ που ξεπερνά κατά πολύ τα εμπορικά πλεονάσματα και τα τσιπ ημιαγωγών. Η Κίνα ελέγχει ιστορικά τα επεξεργασμένα υλικά που κρατούν τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα, που βοηθούν τους αμερικανικούς πυραύλους να κατευθύνονται στους στόχους τους, που επιτρέπουν τις πτήσεις των αμερικανικών drone και διατηρούν τη σύγχρονη αμερικανική βιομηχανία σε λειτουργία.

Επιπλέον, η Κίνα διατηρεί έναν απίστευτα αυστηρό έλεγχο στο πλεονέκτημά της, καθώς εκδίδει άδειες εξαγωγής σπανίων γαιών σε μηνιαία βάση. Αυτό σημαίνει ότι το Πεκίνο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τις εξαγωγές του κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας την πρόσβαση σε αυτά τα κρίσιμα υλικά ως διπλωματικό μοχλό απέναντι στον Λευκό Οίκο. Η Ιαπωνία βρίσκεται στο στόχαστρο αυτής της πίεσης εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό και η ιαπωνική κυβέρνηση διατηρεί ένα στρατηγικό απόθεμα επεξεργασμένων σπανίων γαιών που να καλύπτει αρκετούς μήνες εγχώριας ζήτησης, με τις επιμέρους εταιρείες να διατηρούν τα δικά τους πρόσθετα αποθέματα.

Με δυο λόγια οι σύγχρονες πολεμικές μηχανές βασίζουν την λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους, στους μαγνήτες σπανίων γαιών. Χωρίς κινεζικούς μαγνήτες δεν υπάρχουν drones, δεν εκτοξεύονται πύραυλοι ακριβείας και δεν απογειώνονται προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αν το Πεκίνο αποφάσιζε αύριο να περιορίσει τις εξαγωγές μαγνητών, η ικανότητα των ΗΠΑ και της Δύσης να πολεμήσει, σχεδόν θα παρέλυε.

Και εδώ είναι που στη συνάρτηση μας μπαίνει μια άγνωστη στους περισσότερους εταιρεία, η REalloys που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του NASDAQ (ALOY). Η REalloys (NASDAQ: ALOY) μπορεί να είναι μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές εταιρείες που οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν ακούσει ποτέ. Μέχρι το τέλος του 2026, η REalloys πρόκειται να γίνει ο πρώτος εμπορικός παραγωγός βαρέων μετάλλων και κραμάτων σπάνιων γαιών, στη Βόρεια Αμερική.

Ο χρόνος για την REalloys είναι κρίσιμος, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες αμυντικών προμηθειών των ΗΠΑ. Οι οποίοι που θα απαγορεύουν στην ουσία την χρήση υλικών σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Αυτή η προθεσμία απέχει πλέον λιγότερο από ένα χρόνο. Και ο αριθμός των εταιρειών που μπορούν να παραδώσουν συμβατά βαρέα υλικά σπάνιων γαιών μέχρι εκείνη την ημερομηνία, μπορεί να μετρηθεί μόλις στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ήδη η εγκατάσταση της εταιρείας στο Euclid του Οχάιο παραδίδει υλικά αμυντικών προδιαγραφών βάσει αποκλειστικών συμβολαίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και η εταιρεία χτίζει την πρώτη πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα «Mine to Magnet» (από το ορυχείο μέχρι τον τελικό μαγνήτη) και εφοδιαστική αλυσίδα στη Βόρεια Αμερική, που είναι 100% απεξαρτημένη από τον κινεζικό παράγοντα.

Η REalloys και ο συνεργάτης της στην επεξεργασία, το Saskatchewan Research Council (SRC), σχεδίασαν και κατασκεύασαν τα δικά τους συστήματα διαχωρισμού, τους δικούς του αυτοματοποιημένους κλιβάνους τήξης και τους δικούς του ελέγχους διαδικασιών με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ως αποτέλεσμα η REalloys διαθέτει σήμερα μια αποδεδειγμένη, εμπορικής κλίμακας εφοδιαστική αλυσίδα τελικών προϊόντων σπανίων γαιών.

Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η εγκατάσταση που έχτισε η SRC δείχνει πόσο μπροστά έχει προχωρήσει η εφοδιαστική αλυσίδα της REalloys. Εκεί που μια αντίστοιχη κινεζική εγκατάσταση απαιτεί περίπου 80 εργάτες, το σύστημα της SRC που βασίζεται σε AI εκτελεί ολόκληρη τη διαδικασία με έξι άτομα. Το AI επεξεργάζεται περίπου 5.000 σημεία δεδομένων ανά χιλιοστό του δευτερολέπτου, παράγοντας μέταλλα υψηλότερης καθαρότητας με μεγαλύτερη απόδοση από τις συμβατικές μεθόδους. Σε αυτή την κλίμακα, η εγκατάσταση θα είναι η μεγαλύτερη πηγή βαρέων οξειδίων σπανίων γαιών εκτός Κίνας.

Η MP Materials (MP), έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. δολάρια, αλλά επικεντρώνεται στις ελαφρές σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε καταναλωτικά ηλεκτρικά οχήματα. Οι ελαφρές σπάνιες γαίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις βαριές σε αμυντικές εφαρμογές υψηλών επιδόσεων. Οι μαγνήτες σε συστήματα καθοδήγησης πυραύλων και κινητήρες jet απαιτούν δυσπρόσιο και τέρβιο για να διατηρούν τη μαγνητική τους ισχύ σε ακραίες θερμοκρασίες. Χωρίς αυτά, οι μαγνήτες αποτυγχάνουν.

Αν στο παράδειγμα της σύγκρισης REalloys με την MP Materials, συνυπολογίσουμε και την υποστήριξη ύψους $200 εκατ. από την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα U.S. Export-Import Bank, η οποία «βάζει πλάτη» σε δύσκολες και κρίσιμες κρατικές αποστολές, καθώς και την είσοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, του προέδρου της GM Defence είναι πολύ πιθανόν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενδιαφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.