Η ομάδα των κορυφαίων τεχνολογικών κολοσσών της Wall Street, γνωστή ως Magnificent Seven, βρέθηκε την Παρασκευή σε τροχιά διόρθωσης, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, επηρεασμένοι τόσο από τα ερωτήματα γύρω από τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και από τις γεωπολιτικές εντάσεις που τροφοδοτεί η σύγκρουση με το Iran.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ο σχετικός δείκτης που παρακολουθεί την πορεία των εταιρειών αυτών υποχώρησε σε επίπεδα που τον φέρνουν πάνω από 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο — όριο που στις αγορές θεωρείται τεχνικά ένδειξη «διόρθωσης». Η πτώση συνεχίστηκε και στο τέλος της εβδομάδας, με τον δείκτη να σημειώνει απώλειες 1,6% την Παρασκευή, μετά από υποχώρηση 1,9% την προηγούμενη ημέρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο δείκτης είχε αρκετές φορές διασπάσει προσωρινά το συγκεκριμένο επίπεδο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε καταγράψει κλείσιμο κάτω από αυτό το όριο. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αυξημένη μεταβλητότητα που επικρατεί στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε αποτελέσει βασικό μοχλό της ανόδου των αμερικανικών χρηματιστηρίων.

Η πρόσφατη υποχώρηση σηματοδοτεί μια σαφή μεταστροφή σε σχέση με τον έντονο επενδυτικό ενθουσιασμό των προηγούμενων ετών. Για μεγάλο διάστημα, οι εταιρείες που συγκροτούν την ομάδα των Magnificent Seven λειτουργούσαν ως ο βασικός κινητήρας της ανόδου στη S&P 500, καθώς οι αγορές τις αντιμετώπιζαν ως τους κύριους ωφελημένους της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και στις αποδόσεις των προηγούμενων ετών. Ο σχετικός δείκτης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 107% το 2023, συνέχισε με κέρδη 67% το 2024 και κατέγραψε περαιτέρω άνοδο 25% το 2025, αντανακλώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Η εικόνα, ωστόσο, δείχνει να αλλάζει το 2026. Μέχρι στιγμής, οι μετοχές και των επτά εταιρειών που απαρτίζουν την ομάδα — Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, Apple, Amazon, Tesla και Microsoft — κινούνται σε αρνητικό έδαφος, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο.