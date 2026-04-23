Nokia: Ισχυρά κέρδη και νέοι στόχοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Σε υψηλό 16ετίας η μετοχή

Ισχυρές επιδόσεις και αναβαθμισμένες προοπτικές για τον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε η Nokia, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και οδηγώντας τη μετοχή της σε υψηλό 16ετίας, καθώς ενισχύεται η ζήτηση για υποδομές cloud και data centers.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 54% και διαμορφώθηκαν στα 281 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 250 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε σχεδόν κατά 7% στις πρώτες συναλλαγές στο Ελσίνκι, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2010, όταν η εταιρεία ήταν ακόμη γνωστή κυρίως για τα κινητά τηλέφωνά της.

Οι πωλήσεις έχουν ενισχυθεί τα τελευταία τρίμηνα χάρη στη μεγάλη ζήτηση για κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης από μεγάλους παρόχους υπολογιστικού νέφους, οι οποίοι βασίζονται σε δίκτυα οπτικών ινών.

Η φινλανδική εταιρεία, που έγινε ευρέως γνωστή από τα κινητά τηλέφωνα και αργότερα από τον εξοπλισμό 5G, αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων οπτικής μεταφοράς παγκοσμίως, μετά και την εξαγορά της αμερικανικής Infinera.

Οι συγκρίσιμες καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ τα έσοδα από πελάτες στους τομείς Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους αυξήθηκαν κατά 49%, με νέες παραγγελίες ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η Nokia εκτιμά πλέον ότι η αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης και cloud θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 27% την περίοδο 2025–2028, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 16%.

Παράλληλα, αναβάθμισε τις προβλέψεις για το τμήμα υποδομών δικτύων, εκτιμώντας αύξηση πωλήσεων 12% έως 14% για το 2026, από 6% έως 8% που προέβλεπε τον Ιανουάριο, λόγω ισχυρών επιδόσεων στα δίκτυα οπτικών ινών και IP.

«Ως αποτέλεσμα, κινούμαστε αυτή τη στιγμή ελαφρώς πάνω από το μέσο εύρος της ετήσιας πρόβλεψης για συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζάστιν Χόταρντ.