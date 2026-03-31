Μούλερ (ΕΚΤ) στο Bloomberg: Δεν αποκλείεται αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο

Ο Μάντις Μούλερ, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Απρίλιο, σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα.

«Είναι πολύ δύσκολο να πούμε σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε μέχρι τα τέλη Απριλίου», δήλωσε ο Εσθονός αξιωματούχος την Τρίτη σε συνέντευξη στο Ταλίν. «Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αλλαγές στα επιτόκια ήδη από τον Απρίλιο, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.»

Παρότι οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ ζητούν χρόνο για να εκτιμήσουν το μέγεθος του πληθωριστικού πλήγματος που θα υποστεί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, ορισμένοι ήδη κλίνουν προς τη λήψη μέτρων.

Οι επενδυτές προεξοφλούν έως και τρεις αυξήσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες από την ΕΚΤ φέτος, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τις προμήθειες ενέργειας από την περιοχή του Κόλπου.

Η ΕΚΤ θα καθορίσει την επόμενη νομισματική πολιτική της στις 30 Απριλίου.

Ο Μούλερ δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τους μισθούς και την αγορά εργασίας ως βασικούς δείκτες ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ θα κάνει διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών όπου η ενέργεια αποτελεί σημαντικό εισροή, όπως οι αεροπορικές εταιρείες.

«Για να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη, οι άνθρωποι θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνουν περισσότερο τους μισθούς», είπε, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει επίσης να έχουν κατά νου τις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες στην αγορά και μεταξύ των καταναλωτών.