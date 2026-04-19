Morgan Stanley: Πώς να «ζυγίσουν» οι επενδυτές τις τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα

Παρά την επικρατούσα άποψη στην αγορά ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα προκαλέσει αναπόφευκτα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων (EV), οι αναλυτές της Morgan Stanley υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη των κατασκευαστών μπαταριών της Νότιας Κορέας.

Η Morgan Stanley παραμένει επιφυλακτική ως προς το αν η τρέχουσα δυναμική θα μεταφραστεί σε ουσιαστική ή διαρκή αύξηση των αποστολών μπαταριών για τους μεγάλους Κορεάτες κατασκευαστές στο εγγύς μέλλον, ανέφερε το investing.com.

Η τράπεζα υπογράμμισε ότι, ενώ μια παρατεταμένη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου, που συνήθως ορίζεται ως διαρκούσα έξι μήνες ή περισσότερο, έχει ιστορικά επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και έχει προκαλέσει μια στροφή προς πιο αποδοτικά οχήματα, οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μην προκαλέσουν μια ταχεία ή οριστική αλλαγή.

Ακόμη και με βελτιώσεις στην οικονομία των μονάδων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλών τιμών του αργού πετρελαίου, τα ηλεκτρικά οχήματα συχνά συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή, γεγονός που περιορίζει την ευρεία υιοθέτησή τους από καταναλωτές που δίνουν προσοχή στο κόστος.

Η Morgan Stanley σημείωσε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά 13-14% έχουν ήδη συμβάλει στην αποθάρρυνση του ενθουσιασμού των επενδυτών γύρω από το θέμα «υψηλές τιμές πετρελαίου ισούνται με υψηλή ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων».

Για τους επενδυτές, η τράπεζα προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση μεταξύ των ράλι των μετοχών που καθοδηγούνται από το κλίμα της αγοράς και της πραγματικής βιομηχανικής ζήτησης.