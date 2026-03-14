Μασκ: Σύντομα η Tesla θα κατασκευάσει τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δήλωσε το Σάββατο ότι το έργο «Terafab» της εταιρείας για την κατασκευή τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης θα ξεκινήσει σε επτά ημέρες. Ο ίδιος, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Tesla πιθανότατα θα χρειαστεί να κατασκευάσει «ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ» για την παραγωγή τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Tesla σχεδιάζει το τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης πέμπτης γενιάς της για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, και ο Μασκ, στην ετήσια συνέλευση της εταιρείας πέρυσι, παρουσίασε πιθανά σχέδια κατασκευής. Ο Μασκ είχε δηλώσει, τότε, ότι ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Intel.

Σύμφωνα με το investing, ο Μασκ έχει κάνει νύξεις για το τσιπ AI5 στο παρελθόν και επανέλαβε ότι η Tesla συνεργάζεται επίσης με την TSMC της Ταϊβάν και τη Samsung της Νότιας Κορέας. Τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης τροφοδοτούν τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Full Self-Driving.

«Ακόμα και αν εξάγουμε το καλύτερο σενάριο για την παραγωγή τσιπ από τους προμηθευτές μας, εξακολουθεί να μην είναι αρκετό», είπε ο Μασκ πέρυσι, στην ετήσια γενική συνέλευση της Tesla.

«Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως χρειαστεί να φτιάξουμε ένα Tesla terafab. Είναι σαν το giga, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να φτάσουμε στον όγκο τσιπ που επιδιώκουμε. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να χτίσουμε ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ. Πρέπει να γίνει», είπε.