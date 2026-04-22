Λέιν (ΕΚΤ): Υπάρχει δημοσιονομική λογική για την έκδοση κοινών ομολόγων από την Ευρωζώνη

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε ότι υπάρχουν λογικά δημοσιονομικά επιχειρήματα που δικαιολογούν την έκδοση κοινών ομολόγων από τις χώρες της Ευρωζώνης, αν και μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) στη Φρανκφούρτη, ο Λέιν επανέλαβε ένα αμφιλεγόμενο θέμα για τις κυβερνήσεις, το οποίο έχει αποκτήσει πρόσθετη επείγουσα σημασία, δεδομένης της ώθησης για τη χρηματοδότηση μαζικού επανεξοπλισμού και την ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων.

«Από τη σκοπιά των δημόσιων οικονομικών, είναι φυσικό να αντιστοιχίζονται τα ευρωπαϊκής εμβέλειας δημόσια αγαθά με κοινό χρέος, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η χρηματοδότηση με τα οφέλη που αποφέρουν τα εν λόγω δημόσια αγαθά σε ολόκληρη την περιοχή» ανέφερε το στέλεχος της ΕΚΤ

Το Bloomberg σημείωσε πως πριν αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής οικονομολόγου, ο Λέιν παρουσίασε το 2018 μια πρόταση για ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε σχέδιο νομοθεσίας. Αν και η ιδέα αυτή δεν προχώρησε, η ΕΕ εξέδωσε στη συνέχεια κάποιο κοινό χρέος για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση των μέτρων τόνωσης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι συζητήσεις σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ασφαλές asset απέκτησαν δυναμική τους τελευταίους μήνες, ωθούμενες από προτάσεις για περισσότερες κοινές εκδόσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών όπως η άμυνα, καθώς και από την πρόθεση να ενισχυθεί η παγκόσμια θέση του ευρώ.

Μιλώντας για το τελευταίο θέμα, ο Λέιν είπε πως «ένα διευρυμένο απόθεμα ασφαλών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ θα έθετε τα θεμέλια για μια γενικότερη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ευρώ. Με τη σειρά του, αυτό θα ενίσχυε τα οφέλη από τις οικονομικές πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, οι οποίες θα αύξαναν το μέγεθος και την κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αυξάνοντας έτσι τα κίνητρα για την έκδοση και τη διακράτηση εταιρικών τίτλων» συμπλήρωσε.

Η έκδοση κοινού χρέους από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμφιλεγόμενη, με κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, να αντιτίθενται ευρέως. Ενώ στο παρελθόν η Bundesbank ήταν επίσης επιφυλακτική όσον αφορά την αύξηση του κοινού χρέους, ο πρόεδρος της, Γιόαχιμ Νάγκελ, έχει εμφανιστεί τελευταία θετικός στην ιδεά, υπό τις σωστές συνθήκες, όπως έχει δηλώσει.