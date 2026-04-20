ΗΠΑ: Ξεκινά η διαδικασία επιστροφής δασμών – Πάνω από $166 δισ. διεκδικούν οι εισαγωγείς

Ανοίγει η διαδικασία επιστροφής δασμών στις ΗΠΑ, δύο μήνες μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που ακύρωσε τα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, με τους εισαγωγείς να διεκδικούν συνολικά 166 δισ. δολάρια — αν και η καταβολή των ποσών αναμένεται να γίνει σταδιακά και με καθυστερήσεις.

Η υπηρεσία της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι επιστροφές θα καταβάλλονται εντός 60 έως 90 ημερών από την έγκριση, αν και ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, εφόσον χρειαστούν πρόσθετοι έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν 53 εκατ. διαφορετικές εισαγωγές, με περισσότερες από 330.000 επιχειρήσεις να διεκδικούν επιστροφές δασμών.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), «έχει σχεδιαστεί ώστε να συγκεντρώνει τις επιστροφές δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου IEEPA μαζί με τους τόκους, αντί να επεξεργάζεται τις επιστροφές ανά μεμονωμένη εισαγωγή», ανέφερε η υπηρεσία σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, το IEEPA — International Emergency Economic Powers Act — είναι ο νόμος στον οποίο βασίστηκε ο Τραμπ για την επιβολή των δασμών που πλέον έχουν καταργηθεί.

Όπως αναφέρει το CNN, στην αρχική φάση, μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει ορισμένους δασμούς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιστροφή. Παραμένει ασαφές πότε το σύστημα θα ανοίξει για το σύνολο των δικαιούχων, ενώ δεν αποκλείονται νέες καθυστερήσεις ή ακόμη και περιορισμός του ύψους των επιστροφών, εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν εναλλακτικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν σημαντικά αυτό το ποσό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, αναφερόμενος στο συνολικό ύψος των επιστροφών.