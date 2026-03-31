ΗΠΑ: Απροσδόκητη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης -«Τσίμπησαν» οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σημείωσε απροσδόκητη άνοδο τον Μάρτιο, ωστόσο τα νοικοκυριά προβλέπουν υψηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της βενζίνης και της συνεχιζόμενης μετακύλισης των δασμών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Conference Board.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών αυξήθηκε σε 91,8 αυτό το μήνα. Τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 91,0 αντί για 91,2. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο 88,0.

«Τα σχόλια σχετικά με τις τιμές και το κόστος των αγαθών υποδηλώνουν ότι το κόστος διαβίωσης παρέμεινε στην κορυφή των προτεραιοτήτων των καταναλωτών», δήλωσε η Ντάνα Πέτερσον, επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board.

Οι μέσες και η διάμεσες προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό των επόμενων 12 μηνών αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Μάρτιο, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2025.

Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, που διαρκεί έναν μήνα, έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 50%. Η μέση εθνική λιανική τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 4 δολάρια το γαλόνι, σε υψηλό άνω των τριών ετών.