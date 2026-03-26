Η Schwab λανσάρει λογαριασμό συναλλαγών για εφήβους ηλικίας 13-17 ετών

Την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού «Schwab Teen Investor», ενός κοινού λογαριασμού χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχει σχεδιαστεί για εφήβους ηλικίας 13 έως 17 ετών και τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους, ανακοίνωσε η Charles Schwab.

Ο λογαριασμός επιτρέπει στους εφήβους να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές, κλασματικές μετοχές, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), αμοιβαία κεφάλαια και τίτλους σταθερού εισοδήματος μέσω της εφαρμογής για κινητά και των πλατφορμών συναλλαγών της Schwab. Η δομή του κοινού λογαριασμού επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν τις επενδυτικές δραστηριότητες των εφήβων.

Όπως αναφέρεται στο investing, τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν απουσία ελάχιστης αρχικής κατάθεσης, προμήθειες 0 δολαρίων για διαδικτυακές συναλλαγές μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, απουσία τελών ανοίγματος ή διατήρησης λογαριασμού, καθώς και πρόσβαση σε μετρητά μέσω χρεωστικής κάρτας. Οι έφηβοι που ολοκληρώνουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός 45 ημερών από το άνοιγμα του λογαριασμού, λαμβάνουν 50 δολάρια σε κλασματικές μετοχές.

Σύμφωνα με έρευνα της Schwab σε 1.000 εφήβους και 1.000 γονείς, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2025, το 70% των εφήβων εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις, ενώ το 73% των γονέων πιστεύει ότι είναι σημαντικό για τους εφήβους να μάθουν για τις επενδύσεις. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 87% των εφήβων επιθυμεί τη συμμετοχή των γονιών στις επενδυτικές τους δραστηριότητες.

«Οι νέοι – συμπεριλαμβανομένων των εφήβων – θέλουν να επενδύσουν νωρίτερα από ποτέ, και ο λογαριασμός Schwab Teen Investor προσφέρει έναν προσιτό και ελκυστικό τρόπο για να βοηθήσει τους εφήβους να ξεκινήσουν το επενδυτικό τους ταξίδι», δήλωσε ο Jonathan Craig, επικεφαλής του τμήματος λιανικών επενδύσεων της Charles Schwab.

Ο λογαριασμός δεν περιλαμβάνει προϊόντα υψηλότερου κινδύνου, όπως συναλλαγές με περιθώριο ασφάλειας, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συναλλαγές FOREX, καθώς και ETF με μόχλευση ή αντίστροφα ETF. Οι εκπαιδευτικοί πόροι περιλαμβάνουν περιεχόμενο από το Schwab Moneywise, ζωντανές συνεδρίες καθοδήγησης και έναν νέο κόμβο περιεχομένου για επενδυτές.

Ακόμη, η Schwab ανέφερε ότι οι επενδυτές της Γενιάς Ζ αποτελούσαν σχεδόν το ένα τρίτο των νέων λογαριασμών ιδιωτών πελατών που ανοίχθηκαν το 2025, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των νέων ιδιωτών πελατών ήταν στα 30 τους.