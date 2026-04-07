Η Pershing Square του Άκμαν προσφέρει 55 δισ. ευρώ για την Universal Music

Η Pershing Square το γνωστού επενδυτή Μπιλ Άκμαν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πρότεινε την εξαγορά της Universal Music Group μέσω μιας συμφωνίας με μετρητά και μετοχές, με την αξία του deal να υπολογίζεται σε επίπεδα άνω των 55 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Η Pershing Square δήλωσε ότι η προσφορά της αποτιμά την Universal Music σε περίπου 30,4 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, η Universal Music θα συγχωνευθεί με την Pershing Square και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

«Από την εισαγωγή της UMG στο χρηματιστήριο, ο Λούσιαν Γκρέιντς και η διοίκηση της εταιρείας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά καλλιεργώντας και συνεχίζοντας να χτίζουν ένα ρόστερ καλλιτεχνών παγκόσμιας κλάσης και δημιουργώντας ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις» ανέφερε ο Μπιλ Άκμαν.