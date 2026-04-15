Η μητρική του Snapchat προχωρά σε απολύσεις 1.000 εργαζομένων

Η Snap, μητρική της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Snapchat, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα προχωρήσει σε απολύσεις περίπου 1.000 εργαζομένων της.

Μετά από την ανακοίνωση, η μετοχή της Snap ανέβαινε έως και 7% πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Η εταιρεία θα καταργήσει επίσης περισσότερες από 300 ανοιχτές θέσεις εργασίας, ανέφερε η Snap, προσθέτοντας ότι αναμένει να μειώσει τα ετήσια έξοδά της κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια έως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους μέσω των μέτρων αυτών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μικρότερες πλατφόρμες social media, όπως η Snap και το Pinterest διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο περικοπών προϋπολογισμού από μεγάλους διαφημιστές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς προτιμούνται «κολοσσοί» όπως η Meta και η Google λόγω της μεγαλύτερης βάσης χρηστών τους.

Η Snap, η οποία προστίθεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο εταιρειών που ανακοινώνουν περικοπές θέσεων εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας, είχε περίπου 5.261 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης τον Δεκέμβριο του 2025.

Η εταιρεία αναμένει έξοδα ύψους 95 έως 130 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως για αποζημιώσεις αποχώρησης και συναφείς δαπάνες. Αναμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η εταιρεία έχει επενδύσει πόρους στην ανεξάρτητη θυγατρική της, Specs, για έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, και ετοιμάζεται να λανσάρει το προϊόν για τους καταναλωτές φέτος. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Meta, ήδη ηγείται της αγοράς.

Η Irenic Capital Management, με οικονομικό συμφέρον περίπου 2,5% στη Snap, προέτρεψε την εταιρεία να αποσχίσει ή να κλείσει τη Specs, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έχει απορροφήσει επενδύσεις άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταναλώνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ετησίως, ενώ συνέστησε επίσης στην εταιρεία να επιδιώξει ευρύτερες περικοπές κόστους, μεταξύ άλλων μέσω απολύσεων.