Η Goldman Sachs αναμένει δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Goldman Sachs αναμένει πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περιορισμό της νομισματικής της πολιτικής μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων που ασκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές της Goldman εκτιμούν πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, ενώ προηγουμένως προέβλεπε πως η ευρωτράπεζα δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές των επιτοκίων της για το σύνολο του 2026.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της αλλά ανέφερε πως παρακολουθεί στενά τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό που δημιουργούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και ότι είναι έτοιμη να αναλάβει δράση αν χρειαστεί.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, είπε πως «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο από το να έχει αρχικό αντίκτυπο τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, αλλά η ΕΚΤ μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να είναι σε εγρήγορση για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις».

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο ως ένα παροδικό πληθωριστικό σοκ, διαφορετικά θα υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να παρέμβει για να τις σταματήσει.

Η ΕΚΤ ήταν από τις τελευταίες κεντρικές τράπεζες που αύξησαν τα επιτόκια κατά την έξαρση του πληθωρισμού το 2021/22, αλλά έθεσε υπό έλεγχο την αύξηση των τιμών πριν από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη κεντρική τράπεζα.

Ακόμα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινείται κοντά στον στόχο του 2% που έχει θέσει η ευρωτράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% στο πιο ευνοϊκό σενάριο, ενώ οι κίνδυνοι κλίνουν προς υψηλότερα επίπεδα.