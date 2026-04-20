«Άλμα» στο πετρέλαιο και πτώση στα χρηματιστήρια με φόντο την αναζωπύρωση της έντασης στη Μ. Ανατολή

Το κλείσιμο εκ νέου των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δημιούργησε και πάλι νευρικότητα στις αγορές, καθώς εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε πετρέλαιο και αέριο, ενώ απώλειες καταγράφουν τα χρηματιστήρια.

Γιατί έχουμε πάλι αναταράξεις στις αγορές

Ως γνωστόν, το Ιράν έκλεισε για άλλη μια φορά τα Στενά του Ορμούζ σε απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των λιμένων του από τις ΗΠΑ.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω αφότου οι ΗΠΑ πυροβόλησαν και αδρανοποίησαν ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, ωθώντας την Τεχεράνη να εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κάποιου αμερικανικού στρατιωτικού πλοίου και να προειδοποιήσει ότι τα πλοία που επιχειρούν να περάσουν την πλωτή οδό θα δεχθούν επίθεση.

Αναφορές ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την απειλή του Τραμπ για νέες αεροπορικές επιδρομές.

Στα ύψη πετρέλαιο και αέριο

Μετά από μια θεαματική πτώση την Παρασκευή (όταν το Ιράν είχε δηλώσει τα Στενά «ανοιχτά»), οι τιμές πραγματοποίησαν σήμερα άλμα άνω του 6%. Το Brent διαπραγματεύεται ήδη πάνω από τα 95-96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε τα 89 δολάρια. Η αγορά τιμολογεί πλέον το «ασφάλιστρο κινδύνου» λόγω της αβεβαιότητας για την ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων.

Στο φυσικό αέριο τα futures σημείωσαν άνοδο έως και 11% σήμερα το πρωί για να υποχωρήσουν στο 5% και στα 40 ευρώ τη μεγαβατώρα. Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα φορτία LNG από το Κατάρ, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.

Υποχωρεί ο χρυσός

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς σε περιόδους γεωπολιτικής κρίσης, ο χρυσός δεν κατέγραψε ράλι, αλλά αντίθετα παρουσίασε πτώση περίπου 0,4%, με την τιμή του να κινείται κοντά στα 4.810 δολάρια η ουγγιά στη spot αγορά.

Η αναζωπύρωση της έντασης οδήγησε σε ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ (ως ασφαλές καταφύγιο), γεγονός που καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για κατόχους άλλων νομισμάτων. Επιπλέον, οι επενδυτές φοβούνται ότι το ενεργειακό κόστος θα πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωρισμού, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια ψηλά για περισσότερο χρόνο.

Απώλειες στις ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με αρνητικά πρόσημα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα περιβάλλον υψηλού ενεργειακού κόστους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,85%, ο DAX στη Γερμανία πέφτει κατά 1,15%, ο CAC 40 στη Γαλλία χάνει 1% και ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρεί κατά 0,4%.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών ομίλων ειδών πολυτελείας, οι οποίες έχουν πλήξει τις πωλήσεις τους από τη σύγκρουση στο Ιράν, υποχώρησαν, όπως και οι περιφερειακές εταιρείες ταξιδιών και αναψυχής, οι οποίες αναμένεται να υποστούν αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω των μαχών στη Μέση Ανατολή.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών και των βιομηχανιών δέχονται τις ρισχυρότερες πιέσεις λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και παραγωγής. Αντίθετα, οι ενεργειακοί κολοσσοί (όπως η Shell και η BP) καταγράφουν κέρδη, εξισορροπώντας εν μέρει τις απώλειες των γενικών δεικτών.