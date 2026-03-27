Από τη Σαγκάη έως τη Νέα Υόρκη, οι επενδυτές, οι διαχειριστές περιουσίας και οι τραπεζίτες ξενυχτούν, δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πραγματοποιούν πολύωρες συναντήσεις με πελάτες, και χαρακτηρίζονται από νευρικότητα της τελευταίας στιγμής κατά την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς ο πόλεμος ποπυ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ταράζει ολοένα και περισσότερο τις αγορές.

Αυτές οι προκλήσεις πηγάζουν κυρίως από την αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και τι θα σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου – οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι – καθώς και για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις ενέργειες των κεντρικών τραπεζών.

Ο πόλεμος, που πλέον πλησιάζει στην πέμπτη εβδομάδα του, έχει οδηγήσει το χρυσό προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από το 2008, με μείωση περίπου 16%. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά 46 μονάδες βάσης αυτό το μήνα, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Οκτώβριο του 2024.

Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία που ξέσπασε το 2022 και οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, οι περισσότεροι διαπιστώνουν ότι τα παλιά σενάρια δεν λειτουργούν πλέον, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

«Τα κρατικά ομόλογα δεν αποδίδουν, τα τυπικά νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου όπως το γιεν και το ελβετικό φράγκο δεν αποδίδουν. Ούτε ο χρυσός και το ασήμι βοηθούν», σημειώνει ο Rajeev De Mello, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της GAMA Asset Management.

«Δεν υπάρχει μέρος να κρυφτούμε»

Ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα και πυροδοτήθηκε από τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου είχε ως αποτέλεσμα η Τεχεράνη να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτό έχει δημιουργήσει το φάσμα της στασιμοπληθωρισμού – υψηλός πληθωρισμός με αδύναμη ανάπτυξη – και είχε ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να πουλήσουν σχεδόν τα πάντα εκτός από το δολάριο ΗΠΑ.

«Από την έναρξη του πολέμου, έχουμε μειώσει τις μετοχές μας, επειδή δεν υπάρχει πού να κρυφτούμε», δήλωσε ο De Mello, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Οι μετοχές στην Ασία έχουν πληγεί ιδιαίτερα· οι μετοχές της Νότιας Κορέας KS11 έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 13% αυτό το μήνα, ενώ ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έχει σημειώσει πτώση περίπου 9%. Αντίθετα, οι μετοχές στις ΗΠΑ τα πήγαν καλύτερα, με πτώση 6%.

Αυτή η ελαφρώς καλύτερη απόδοση των μετοχών στις ΗΠΑ έχει προσελκύσει ορισμένους επενδυτές.

Ο Kenyon Tse, επικεφαλής πωλήσεων και συναλλαγών στην UBS στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε την Τρίτη ότι κάθε μέρα από τις αρχές Μαρτίου, το τμήμα συναλλαγών της εταιρείας του κατέγραφε καθαρές πωλήσεις στην TSMC 2330.TW, τη μεγαλύτερη ασιατική εταιρεία από άποψη κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη έκθεση πολλών παγκόσμιων επενδυτών στην Ταϊβάν.

Ο Matthias Scheiber της Allspring Global Investments, με έδρα το Λονδίνο, μείωσε τις θέσεις του στις αναδυόμενες αγορές και αύξησε τακτικά την έκθεση στις ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε ότι η πίεση θα μπορούσε να ενταθεί εάν οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας στην αύξηση των επιτοκίων.

Για όσους βρέθηκαν στη λάθος πλευρά της αναταραχής της αγοράς, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα αποθαρρυντική. Ένας trader σε εταιρεία ενέργειας δήλωσε ότι το ξέσπασμα του πολέμου οδήγησε σε άυπνες νύχτες, καθώς η εταιρεία του κατείχε ορισμένες θέσεις που στοιχημάτιζαν στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

«Δεν μπορούσα κυριολεκτικά να κοιμηθώ εκείνο το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε», είπε ο επενδυτής, προσθέτοντας ότι η επόμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετικά αγχωτική εν μέσω έντονης μεταβλητότητας και έξαρσης εσωτερικών συναντήσεων. Ο trader μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης.

Για τον Kenneth Goh, διευθυντή του τμήματος διαχείρισης ιδιωτικών περιουσιών στην UOB Kay Hian, ο πόλεμος σήμαινε σχεδόν άυπνες νύχτες, όχι λόγω αποτυχημένων επενδύσεων, αλλά λόγω της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των πελατών εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου σοκ.

«Δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή», είπε ο Goh. «Αν είμαι τυχερός, κοιμάμαι τα μεσάνυχτα. Αν όχι, κοιμάμαι στις 2, 3 ή 4 το πρωί. Αλλά αυτή είναι η ζωή που επέλεξα».

Η αναταραχή στις αγορές πλήττει και τις εταιρικές πιστώσεις

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης επηρεάσει τις νέες συναλλαγές στις αγορές εταιρικών πιστώσεων.

Στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες που υποστηρίζουν χρέος περίπου 18 δισ. δολαρίων για την εξαγορά ύψους 55 δισ. δολαρίων της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts EA.O παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από την προθεσμία της Δευτέρας που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν.

Η προθεσμία αυτή συνέπεσε με την τελική φάση προώθησης του χρέους της EA στους επενδυτές στις αρχές της εβδομάδας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τον δανειολήπτη, σύμφωνα με δύο τραπεζίτες που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Οι τραπεζίτες που ασχολήθηκαν με τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προετοιμάζονταν για την πιθανότητα επιθέσεων κατά των ιρανικών υποδομών και για ενδεχόμενη αύξηση των τιμών του χρέους της EA που πιθανότατα θα ακολουθούσε, ανέφεραν οι δύο τραπεζίτες.

Και οι δύο τραπεζίτες αρνήθηκαν να κατονομαστεί το όνομά τους, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Η EA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αναβολή των επιθέσεων για πέντε ημέρες, οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν το κόστος δανεισμού για το τμήμα του χρέους ύψους περίπου 6,6 δισ. δολαρίων που αφορά ομόλογα υψηλής απόδοσης σε διαφορετικά νομίσματα, ανέφεραν οι τραπεζίτες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει τις απειλούμενες επιθέσεις εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου.

Η αδιάκοπη μεταβλητότητα έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από τις οθόνες.

«Πρέπει συνεχώς να παρακολουθείς, να ελέγχεις και να συμμετέχεις στην αγορά, και αυτό προφανώς έχει αντίκτυπο στις πνευματικές σου ικανότητες», δήλωσε ο Μουκέш Ντέιβ, διευθυντής επενδύσεων στην Aravali Asset Management.

Ο Ντέιβ, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι βίωσε παρόμοια ένταση το 2008 και κατά τη διάρκεια της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά δεν έφτασε στο σημείο να πει αν η παρούσα κατάσταση μπορεί να συγκριθεί με εκείνες τις στιγμές – προς το παρόν.

«Αν αυτό διαρκέσει για άλλη μια εβδομάδα περίπου, τότε θα δούμε», είπε. «Δεν μπορείς να κάνεις λάθη, δεν υπάρχει καμία ανοχή για λάθη».