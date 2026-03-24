Ευρωζώνη: Ο πόλεμος «χτυπά» τον ιδιωτικό τομέα - Σε υψηλό άνω των 3 ετών τα κόστη των επιχειρήσεων

Τις πρώτες επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία καταγράφουν τα στοιχεία της S&P Global Market για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη κατά τον Μάρτιο, με τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού παρόντα και την αύξηση των τιμών να ενισχύει το κόστος για τις εταιρείες.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) για την Ευρωζώνη υποχώρησε στις 50,5 μονάδες έναντι 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 50,4 μονάδες.

Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση υπό των 50 μονάδων φανερώνει συρρίκνωση των δραστηριοτήτων.

Ο PMI μεταποίησης για την Ευρωζώνη ενισχύθηκε στις 51,4 μονάδες έναντι 50,8 μονάδων τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 49,8 μονάδες.

Ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 50,1 μονάδες έναντι 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο και έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 50,5 μονάδες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο ρυθμός πληθωρισμού του κόστους των εισροών επιταχύνθηκε απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και κάτι περισσότερο από τριών ετών.

Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν επίσης με ταχύτερο ρυθμό, αλλά η επιτάχυνση αυτή ήταν πολύ λιγότερο έντονη σε σύγκριση με το κόστος των εισροών. Ο πόλεμος προκάλεσε επίσης διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, με τους κατασκευαστές να αναφέρουν την πιο σημαντική επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες μείωσαν οριακά την απασχόληση και ήταν πολύ λιγότερο αισιόδοξες όσον αφορά τις προοπτικές για την παραγωγή κατά το επόμενο έτος σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο».

Ο Κρις Ουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market, σχολίασε:

«Ο προκαταρκτικός PMI της Ευρωζώνης σηματοδοτεί τον κίνδυνο στασιμόπληθωρισμού, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε απότομη αύξηση των τιμών, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει την ανάπτυξη. Τα κόστη των επιχειρήσεων αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας και της ασφυξίας των εφοδιαστικών αλυσίδων που προκαλεί ο πόλεμος. Οι καθυστερήσεις των προμηθευτών έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, κυρίως λόγω προβλημάτων στις μεταφορές.

Η αύξηση της παραγωγής έχει εν τω μεταξύ επιβραδυνθεί σχεδόν σε στάσιμη κατάσταση, λόγω της πτώσης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και της επιδείνωσης των νέων παραγγελιών. Η πτώση των προσδοκιών για τη μελλοντική παραγωγή ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης σε τριμηνιαίο ρυθμό λίγο κάτω του 0,1% τον Μάρτιο, με τους προοπτικούς δείκτες να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο ύφεσης τους επόμενους μήνες. Ο δείκτης τιμών της έρευνας υποδηλώνει, εν τω μεταξύ, επιτάχυνση του πληθωρισμού κοντά στο 3%, με τις πιέσεις στο κόστος να ενδέχεται να επιτείνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό των τιμών πώλησης τους επόμενους μήνες.

Οι προοπτικές εξαρτώνται από τη διάρκεια του πολέμου και τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ενέργεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία του PMI υπογραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βρίσκεται πλέον σε "ευνοϊκή θέση" όσον αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό και θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσεκτική πορεία όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, ενόψει ενός σαφούς και αυξανόμενου κινδύνου στασιμόπληθωρισμού τους επόμενους μήνες»