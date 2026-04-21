Citi Wealth: Τα 5 βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές και τις αγορές στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Στο περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες αγορές αναφέρεται η Citi, στην έκθεση The Short and Long: Q2 2026 Macro Investment View.

Η έκθεση καταγράφει πέντε βασικά συμπεράσματα για το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν στο δεύτερο τρίμηνο του έτους για τους επενδυτές, δίνοντας βαρύτητα -μεταξύ άλλων- στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του χρυσού.

Για το πολύτιμο μέταλλο, οι αναλυτές της Citi σημειώνουν πως «οι οι παγκόσμιοι επενδυτές, τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν το μερίδιο του χρυσού στα παγκόσμια αποθέματά τους ως αντιστάθμιση κινδύνου έναντι ενός όλο και πιο πολυπολικού κόσμου. Αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, ενώ οι περιόδους μεταβλητότητας, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελκυστικά σημεία εισόδου για επενδύσεις σε χρυσό».

Τα πέντε βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Προσήλωση στα θεμελιώδη μεγέθη εν μέσω μεταβλητότητας: Οι μετοχές των ΗΠΑ παραμένουν βασική επιλογή για τα χαρτοφυλάκια, χάρη στα ισχυρά θεμελιώδη που παρουσιάζουν. Χαμηλή έκθεση σε ομόλογα μεγάλης διάρκειας λόγω πληθωριστικών και δημοσιονομικών ανησυχιών: Τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις με μικρότερο κίνδυνο τιμών σε περίπτωση περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων. Ανάληψη μετοχικού έναντι πιστωτικού κινδύνου: Με τα spreads να παραμένουν στενά, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν αποζημιώνεται επαρκώς, ειδικά καθώς οι συγκρούσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές. Ο χρυσός ως βασικό στοιχείο κατανομής χαρτοφυλακίου: Καθώς κράτη και θεσμοί διαφοροποιούν τα αποθεματικά τους, ο χρυσός διατηρεί προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης. Τα διαρθρωτικά επενδυτικά θέματα γίνονται πιο απτά: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιταχύνει τάσεις όπως η αναδιάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενεργειακή μετάβαση και οι δημοσιονομικές εξελίξεις, δημιουργώντας δυνητικά διατηρήσιμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως οι αγορές εισήλθαν στο 2026 αντιμετωπίζοντας πολλαπλούς κραδασμούς ταυτόχρονα. Η διαταραχή που προκαλούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα και έχουν εντείνει την ανάγκη των επενδυτών να επανεκτιμήσουν τα επίπεδα ρίσκου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Παρότι αυτές οι εξελίξεις αναστάτωσαν τις αγορές και τους επενδυτές, ανέδειξαν παράλληλα τη σημασία της ανθεκτικότητας, της ποιότητας και της διαφοροποίησης στα χαρτοφυλάκια σε αντίθεση με τις σπασμωδικές επενδυτικές τοποθετήσεις.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς και τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές μετοχών, η πτώση περίπου 9% από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο του δείκτη S&P 500 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε εντός ιστορικών ορίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των χαρτοφυλακίων έναντι των βεβιασμένων κινήσεων.

Η Κέιτ Μουρ, Chief Investment Officer του Citi Wealth, ανέφερε τα εξής:

«Το πρώτο τρίμηνο οι αγορές κλήθηκαν να απορροφήσουν ταυτόχρονους κραδασμούς, οι οποίοι αύξησαν τη μεταβλητότητα και οδήγησαν τους επενδυτές σε ταχεία επαναξιολόγηση του ρίσκου. Παρότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική, οι αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι και οι προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική ενισχύουν την προτίμησή μας σε χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παραμένουν προσηλωμένοι στα θεμελιώδη μεγέθη – προτιμώντας τις αμερικανικές μετοχές, διατηρώντας χαμηλή έκθεση σε ομόλογα με μεγάλη διάρκεια που παρουσιάζουν ευαισθησία στις κινήσεις των επιτοκίων και αναλαμβάνοντας μετοχικό αντί για πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένων των στενών spreads. Ο χρυσός παραμένει βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και σταθερότητας στα χαρτοφυλάκια, ενώ βλέπουμε διαχρονικές ευκαιρίες σε διαρθρωτικά θέματα όπως η ενεργειακή μετάβαση και το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιταχύνονται από τα παγκόσμια γεγονότα», δήλωσε η Kate Moore, Chief Investment Officer του Citi Wealth.