Broadcom: Κρίση στην παραγωγή AI chips - Τα όρια παραγωγής της TSMC πιέζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

Η Broadcom, σχεδιάστρια μικροτσίπ, δηλώνει ότι παρατηρεί περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ορίων παραγωγικής δυναμικότητας στον συνεργάτη της, την TSMC, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης πιέζει την παραγωγή.

«Βλέπουμε ότι η TSMC φτάνει στα όρια της παραγωγικής της δυναμικότητας», δήλωσε ο Natarajan Ramachandran, διευθυντής marketing προϊόντων στο τμήμα Physical Layer Products της Broadcom, προσθέτοντας ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια θα περιέγραφε τη δυναμικότητα της TSMC ως «άπειρη», σύμφωνα με το Investing.

«Θα αυξήσουν τη δυναμικότητα έως το 2027, αλλά αυτό έχει εξελιχθεί σε σημείο συμφόρησης, που ουσιαστικά “πνίγει” την εφοδιαστική αλυσίδα το 2026», είπε.

Η TSMC δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Η ταϊβανέζικη εταιρεία, βασικός παγκόσμιος παραγωγός προηγμένων τσιπ AI, είχε δηλώσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι η παραγωγική της ικανότητα είναι πιεσμένη, καθώς η έκρηξη στις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος των προηγμένων γραμμών παραγωγής της.

Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ κατά παραγγελία στον κόσμο, με πελάτες όπως η Nvidia και η Apple, η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι εργάζεται εντατικά για να μειώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Πιέσεις πέρα από τα τσιπ

Ο Ramachandran τόνισε ότι οι ελλείψεις δεν περιορίζονται στους ημιαγωγούς, αλλά επεκτείνονται και σε συναφείς αλυσίδες εφοδιασμού.

«Παρόλο που υπάρχουν πολλοί προμηθευτές στην αγορά, υπάρχει σαφής περιορισμός στην προμήθεια λέιζερ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCBs) έχουν αναδειχθεί σε απροσδόκητο «στενό σημείο».

Αναφερόμενος στις πλακέτες που χρησιμοποιούνται σε οπτικούς πομποδέκτες, σημείωσε ότι οι χρόνοι παράδοσης έχουν αυξηθεί από περίπου έξι εβδομάδες σε έξι μήνες.

Τanto ταϊβανέζοι όσο και κινεζικοί προμηθευτές PCB αντιμετωπίζουν περιορισμούς παραγωγής, γεγονός που συμβάλλει στις καθυστερήσεις, χωρίς να κατονομαστούν συγκεκριμένες εταιρείες.

Παρά τα προβλήματα, εκτίμησε ότι η κατάσταση δεν προκαλεί υπερβολική ανησυχία, καθώς νέοι παίκτες και επενδύσεις σε παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση με την πάροδο του χρόνου.

Πολλοί πελάτες στρέφονται πλέον σε μακροχρόνιες συμφωνίες με προμηθευτές, εξασφαλίζοντας παραγωγική δυναμικότητα για τρία έως τέσσερα χρόνια. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τη Samsung Electronics, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι συνεργάζεται με μεγάλους πελάτες για συμβόλαια διάρκειας τριών έως πέντε ετών.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη των πελατών για μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και την προσπάθεια των προμηθευτών να προστατευτούν από διακυμάνσεις στη ζήτηση.