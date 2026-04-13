Βρετανία: Τις επόμενες εβδομάδες η έρευνα της αρχής ανταγωνισμού για τη συμφωνία Paramount - Warner Bros

Η βρετανική αρχή ανταγωνισμού αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «τις επόμενες εβδομάδες», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αρχής τη Δευτέρα.

«Οι βιομηχανίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συνεισφέρουν δισεκατομμύρια στην οικονομία μας, οπότε είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε αν οι συμφωνίες μεταξύ των στούντιο ενδέχεται να βλάψουν τον ανταγωνισμό... Αναμένουμε να ξεκινήσουμε την πρώτη φάση της έρευνάς μας τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε εκπρόσωπος της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA)στο Reuters.

Η CMA είχε προηγουμένως ζητήσει απόψεις σχετικά με τη συμμόρφωση της συμφωνίας με τους κανόνες ανταγωνισμού, ένα τυπικό βήμα στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών πριν αποφασίσει αν θα ξεκινήσει επίσημα έρευνα για μια συμφωνία.

Η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει προθεσμία έως τις 27 Απριλίου στα ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλουν τα σχόλιά τους

Ξεχωριστά, περισσότεροι από 1.000 σεναριογράφοι, ηθοποιοί και σκηνοθέτες δημοσίευσαν την Δευτέρα μια ανοιχτή επιστολή στην οποία αντιτίθενται στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα βλάψει την ήδη ταλαιπωρημένη βιομηχανία ψυχαγωγίας του Χόλιγουντ.

Μεταξύ αυτών που υπέγραψαν την επιστολή είναι οι ηθοποιοί Τζέιν Φόντα, Μαρκ Ράφαλο και Μπεν Στίλερ.

Η συμφωνία Paramount-Warner Bros ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο μετά από μια διαμάχη προσφορών που διήρκεσε εβδομάδες με τη Netflix.