BofA: Οι αγορές θυμίζουν την παγκόσμια κρίση του 2008

H απότομη άνοδος των τιμών πετρελαίου και οι εντεινόμενες ανησυχίες γύρω απόν την ιδιωτική πίστη κάνουν το σκηνικό στις αγορές να θυμίζει την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, προειδοποιεί ο strategist της Bank of America.

Το στρες στις αγορές αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το σοκ των δασμών πέρυσι. Ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί τις τιμές πετρελαίου υψηλότερα, αυξάνει το κόστος δανεισμού και ενισχύει το δολάριο, ένα κοκτέιλ που ασκεί πίεση σε κάθε γωνιά των αγορών ταυτόχρονα.

Ο strategist Michael Hartnett της BofA επισημαίνει ότι η τιμή πετρελαίου διπλασιάστηκε στα $140 το βαρέλι μέχρι τον Αύγουστο του 2008 από τα $70 τον Ιούλιο του 2007, γεγονός που συνέπεσε με το ξεκίνημα των δονήσεων της κρίσης των subprime δανείων που τελικά παρέσυραν τράπεζες όπως τη Bear Stearns.

Aυτή τη φορά ο πόλεμος στο Ιράν που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου έχει ήδη ωθήσει τις τιμές πετρελαίου σε άνοδο πάνω από 60% φέτος.

Οι αποδόσεις το 2026 μοιάζουν ανησυχητικά με τη συμπεριφορά των τιμών που παρατηρήθηκε από τα μέσα του 2007 έως τα μέσα του 2008, αναφέρει ο Hartnett σε έκθεση της τράπεζας, προσθέτοντας ότι η Wall Street κινείται με έναν ανησυχητικό τρόπο που θυμίζει το μοτίβο της περιόδου 2007-2008.

Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την έκθεση των τραπεζών στο λεγόμενο private credit, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, μια κατάσταση όπου οι πιέσεις στις τιμές αναγκάζουν τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιοκίων τη στιγμή που η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό ενδέχεται να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση επιτοκίων νωρίτερα από ότι αναμενόταν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Peter Kazimir, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με τον Hartnett, η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2008, την ίδια ημέρα που οι τιμές πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο σημείο, αποδείχτηκε “ένα από τα μεγαλύτερα λάθη οικονομικής πολιτικής όλων των εποχών.”

H EKT στη συνέχεια αναγκάστηκε να μειώσει τα επιτόκια κατά 325 μονάδες βάσης μόλις 74 ημέρες αργότερα καθώς η πιστωτική κρίση επισκίασε τo πετρέλαιο, με την κατάρρευση της Lehman Brothers και τη βουτιά του μαύρου χρυσού στα $40 το βαρέλι.

Για τώρα το consensus της αγοράς εξακολουθεί να προεξοφλεί ότι η σύρραξη στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι τα προβλήματα στο χώρο του private credit δεν είναι συστημικά.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μετοχές από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και τη σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών βρίσκεται στα εταιρικά κέρδη και όχι στον πληθωρισμό, εκτιμά ο Hartnett.

Συστήνει στους πελάτες της BofA πωλήσεις στο πετρέλαιο όταν ξεπερνά τα $100 το βαρέλι και πωλήσεις στο δολάριο ΗΠΑ όταν ο δείκτης spot είναι πάνω από το 100. Προτείνει επίσης αγορές του δείκτη S&P500 όταν υποχωρεί κάτω από τις 6.600 μονάδες και αγορές στα 30ετη κρατικά ομόλογα ΗΠΑ όταν η απόδοση τους ξεπερνά το 5%.

Την Παρασκευή η απόδοση στα 30ετη treasuries βρισκόταν στο 4,88%, ο δείκτης δολαρίου στις 100,11 μονάδες και ο S&P500 στις 6.647 μονάδες.