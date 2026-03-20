Bitcoin: Δυσκολεύεται να πιάσει τα 70.000 δολάρια - Ο πόλεμος εντείνει τους φόβους για τον πληθωρισμό

Το bitcoin εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, έχοντας υποχωρήσει εκ νέου κάτω από τις 70.000 μονάδας, καθώς λίγο μετά τις 18:45 (ώρα Ελλάδας) βρισκόταν στις 69,789 μονάδες.

Το Bloomberg αναφέρει ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων πήρε μια σημαντική ανάσα αυτή την εβδομάδα, μετά τις νέες διευκρινίσεις της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομούνται.

Η πρόσφατη, όμως, πτώση κάτω από τα 70.000 δολάρια δεν αντανακλά απλώς βραχυπρόθεσμες πιέσεις της αγοράς. Σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο συνδέεται όλο και περισσότερο με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Για χρόνια, το Bitcoin κινήθηκε κυρίως με βάση το επενδυτικό κλίμα, τις τάσεις υιοθέτησης και τη ρύθμιση. Σήμερα, μια άλλη δύναμη διαμορφώνει την πορεία του: το κόστος της ενέργειας.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σφίγγουν, το Bitcoin αρχίζει να συμπεριφέρεται λιγότερο σαν ένα τεχνολογικό περιουσιακό στοιχείο και περισσότερο σαν ένα σύστημα που εξαρτάται από την ενέργεια.

Αυτή η μεταβολή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές, οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιλαμβάνονται τα κρυπτονομίσματα.