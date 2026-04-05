Barclays: Πώς επηρεάζει ο ανασχηματισμός στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την έρευνα για τον Πάουελ

Μια αιφνίδια αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) θα μπορούσε να προσφέρει στους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας μια στρατηγική ευκαιρία να εκτροχιάσουν τη συνεχιζόμενη έρευνα γύρω από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με μια ανάλυση της Barclays.

Σύμφωνα με το Investing, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, αποχωρεί από την κυβέρνηση, η πορεία για την επικύρωση ενός μόνιμου διαδόχου περνά πλέον από την οριακά διαιρεμένη Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας, όπου μία και μόνο ψήφος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή θα μπορούσε να κρατήσει «όμηρο» τον διορισμό.

Ο παράγοντας Τίλις και η ισχύς της Επιτροπής

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Θορν Τίλις (Πηγή: Wikipedia / Creative Commons)

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα. Οποιαδήποτε κίνηση του προέδρου για τον διορισμό μόνιμου αντικαταστάτη θα απαιτήσει την έγκριση της Γερουσίας. Η Barclays εντοπίζει τον γερουσιαστή Θορν Τίλις (Ρεπουμπλικανός - Βόρεια Καρολίνα) ως το κομβικό πρόσωπο αυτής της διαδικασίας.

Ως μέλος τόσο της Επιτροπής Δικαιοσύνης όσο και της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων, ο Τίλις διαθέτει τη μαθηματική ισχύ να μπλοκάρει έναν υποψήφιο, εφόσον οι 10 Δημοκρατικοί της Επιτροπής παραμείνουν αρνητικοί.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τίλις θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή τη θέση «θεματοφύλακα» ώστε να πιέσει την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την έρευνα κατά του προέδρου Πάουελ, ως όρο για να προχωρήσει ο διορισμός νέου υπουργού Δικαιοσύνης.

Η έκθεση σημειώνει ότι μια ισοψηφία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης (11-11) θα αρκούσε για να εμποδίσει έναν υποψήφιο να φτάσει στην ολομέλεια της Γερουσίας, δίνοντας ουσιαστικά σε μεμονωμένους Ρεπουμπλικανούς σημαντική διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στις προτεραιότητες του DOJ.

Πιθανή μεταβολή στη στάση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς (Πηγή: AP / J. Scott Applewhite)

Πέρα από τη μάχη της επικύρωσης, η έλευση νέας ηγεσίας, είτε προσωρινής είτε μόνιμης, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή στη νομική στάση του DOJ απέναντι στη Fed. Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, ή ένας μελλοντικός υποψήφιος ενδέχεται να υιοθετήσουν διαφορετική ερμηνεία για την εξουσία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας.

Η θεσμική αυτή αβεβαιότητα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις αγορές, οι οποίες παρακολουθούν στενά την τριβή μεταξύ Λευκού Οίκου και Fed για ενδείξεις θεσμικής αποσταθεροποίησης.

Οι επενδυτές πιθανότατα θα αντιμετώπιζαν την πιθανή «εγκατάλειψη» της έρευνας για τον Powell ως εξέλιξη θετική για τις αγορές, καθώς θα μείωνε τον κίνδυνο αρνητικών ειδήσεων γύρω από ένα ενδεχόμενο εξαναγκαστικής αλλαγής ηγεσίας στη Fed.

Ωστόσο, η Barclays προειδοποιεί ότι η ίδια η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να εξελιχθεί σε παρατεταμένο «πολιτικό θέατρο», παρατείνοντας το καθεστώς ρυθμιστικής και νομικής αβεβαιότητας έως και το δεύτερο τρίμηνο.