ADNOC: Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι ADNOC, προσθέτοντας ότι η πλωτή οδός δεν πρέπει να λειτουργεί υπό απειλή.

«Το Ορμούζ ανήκει στον κόσμο. Πρέπει να επιστραφεί στον κόσμο. Ακριβώς όπως ήταν», δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ μέσω μιας ανάρτησηε στην πλάτφόρμα X.

50 days of a closed Hormuz:



Almost 600 million barrels of oil blocked so far.

50 days of mounting pressure on LNG, jet fuel, fertilizer, and the essentials that the world depends on.

Behind every missing barrel, bills go up for ordinary people everywhere.

The global economy… — Dr. Sultan Al Jaber (@SultanAlJaber) April 19, 2026

Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξανόμενες πιέσεις σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, καύσιμα αεροπορίας, λιπάσματα και βασικές πρώτες ύλες, τονίζοντας ότι «κάθε βαρέλι που λείπει μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο».

«Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη αβεβαιότητα. Τα Στενά δεν πρέπει να λειτουργούν υπό απειλή», υπογράμμισε.

Ο Al Jaber άσκησε ευθεία κριτική στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή, σημειώνοντας ότι «η πληρωμή για ασφαλή διέλευση δεν είναι τίποτα άλλο από εκβιασμός», ενώ χαρακτήρισε το Ορμούζ «παγκόσμια θαλάσσια οδό που πρέπει να επιστραφεί στον κόσμο, ακριβώς όπως ήταν».

Η παρέμβαση του Sultan Al Jaber έρχεται σε μια περίοδο όπου η αστάθεια στα Στενά εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και διατηρεί υψηλή την ευαισθησία των αγορών απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους.