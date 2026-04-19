ADNOC: Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ
19/04/2026 • 21:29
ΑΓΟΡΕΣ
Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι ADNOC, προσθέτοντας ότι η πλωτή οδός δεν πρέπει να λειτουργεί υπό απειλή.

«Το Ορμούζ ανήκει στον κόσμο. Πρέπει να επιστραφεί στον κόσμο. Ακριβώς όπως ήταν», δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ μέσω μιας ανάρτησηε στην πλάτφόρμα X.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξανόμενες πιέσεις σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, καύσιμα αεροπορίας, λιπάσματα και βασικές πρώτες ύλες, τονίζοντας ότι «κάθε βαρέλι που λείπει μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο».

«Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη αβεβαιότητα. Τα Στενά δεν πρέπει να λειτουργούν υπό απειλή», υπογράμμισε.

Ο Al Jaber άσκησε ευθεία κριτική στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή, σημειώνοντας ότι «η πληρωμή για ασφαλή διέλευση δεν είναι τίποτα άλλο από εκβιασμός», ενώ χαρακτήρισε το Ορμούζ «παγκόσμια θαλάσσια οδό που πρέπει να επιστραφεί στον κόσμο, ακριβώς όπως ήταν».

Η παρέμβαση του Sultan Al Jaber έρχεται σε μια περίοδο όπου η αστάθεια στα Στενά εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και διατηρεί υψηλή την ευαισθησία των αγορών απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

