Τα Μουσεία υποδέχονται το 2026: Γούρια και προτάσεις δώρων

Ιδανικό δώρο για μια νέα χρονιά γεμάτη χαρά, ελπίδα, τύχη και ευτυχία, το γούρι προσφέρεται από κοινού με de profundis ευχές. Σύνηθες σχήμα του το ρόδι καθώς και άλλα σχήματα που φέρουν συμβολισμούς. Μοναδικά και ως έργα τέχνης εκείνα που ξεχωρίσαμε κατά τη φυσική και διαδικτυακή επίσκεψή μας στα πωλητήρια των Μουσείων Ακρόπολης, Κυκλαδικής Τέχνης, Μπενάκη, της Εθνικής Πινακοθήκης, του Μουσείου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από κοινού με άλλες προτάσεις δώρων για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για το 2026.

Εξέχουσα θέση κατέχει το ρόδι ως ιδιαίτερα αγαπητό σε πολλούς λαούς της Μεσογείου, από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Θεωρείται σύμβολο της καλοτυχίας, της ευημερίας, της αφθονίας, της γονιμότητας, του πλούτου και του έρωτα, γι' αυτό και δεν απουσιάζει ως επιλογή για το γούρι αλλά και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων από κάθε μουσείο που αναφέρουμε στο παρόν αφιέρωμα. Τα αντικείμενα κάθε πωλητηρίου έχουν δημιουργηθεί αντλώντας έμπνευση από τις συλλογές κάθε μουσείου, έτσι, «συναντάμε» γούρι στα σχήματα τροχού και κυκλαδικού ειδωλίου.

Προτάσεις δώρων από το Μουσείο του Ιδρύματος Γουλανδρή. Πηγή φωτ.: Ίδρυμα Γουλανδρή

Καθένα από τα αντικείμενα είναι σχεδιασμένο από Έλληνες δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.

Μουσείο Ακρόπολης

Στολίδια εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης. Πηγή φωτ.: Μουσείο Ακρόπολης

Κατέχει τα πρωτεία στη χώρα αναφορικά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε μουσείο, τα αντικείμενα που διατίθενται στο πωλητήριό του είναι μοναδικά, όμως οι εορταστικές ημέρες που διανύουμε στρέφουν την προσοχή μας στις αντίστοιχες προτάσεις δώρων, κυρίως στα γούρια. Φέτος, είναι εμπνευσμένα από τα μοτίβα ψηφιδωτού δαπέδου (Μ 2567) του Κτιρίου Ζ΄ του 6ου αιώνα μ.Χ., που εκτείνεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης – πρόκειται για ψηφιδωτά τα οποία κοσμούσαν τα κτίρια του 6ου αιώνα μ.Χ., αντανακλούσαν με τα μοτίβα και την ποιότητά τους τον πλούτο, την ευημερία και την αφθονία των ιδιοκτητών τους.

Η ευημερία είναι θεμιτή εξ ου και το γούρι του Μουσείου Ακρόπολης μπορεί να κοσμεί την οικία αλλά και να στολίζει τον λαιμό όποιας γυναίκας το προμηθευτεί ή της το προσφέρουν, καθώς αυτό διατίθεται ως επιτραπέζιο γούρι καθώς και ως κρεμαστό κόσμημα – μεγάλο και μικρό – αντίστοιχα, με την υπογραφή των σχεδιαστών Κωνσταντίνου Δημόπουλου και Γεώργιου Χρόνη.

Το γούρι του Μουσείο Ακρόπολης για το 2026. Πηγή φωτ.: Μουσείο Ακρόπολης

Σαφώς, από το πωλητήριο του Μουσείου Ακρόπολης δεν απουσιάζουν τα σταθερής αξίας γούρια που έχουμε συναντήσει και κατά τις προηγούμενες χρονιές – όλα εμπνευσμένα από εκθέματα του μουσείου. Στις πιο «ασφαλείς» επιλογές δώρων προτείνονται τα γούρια σε σχήματα ροδιού, κυδωνιού, τροχού και μήλου, προτείνονται επίσης αντίστοιχα στολίδια.

Γούρια του Μουσείου Ακρόπολης

Τη ματιά μας σε αυτά μαγνητίζει ένα πορσελάνινο σε σχήμα περιστεριού, εμπνευσμένο από το περιστέρι που κρατά η Κόρη Ακρ. 269 (450 π.Χ.), ως προσφορά στη θεά Αθηνά. Είναι γνωστή ως «Κόρη της Λυών» γιατί το αυθεντικό πάνω μέρος του σώματος βρίσκεται στη Λυών της Γαλλίας. Στο Μουσείο της Ακρόπολης, το έκθεμα βρίσκεται στον 1ο όροφο, στην αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης.

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 117 42

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Πρωτότυπα κοσμήματα - γούρια εμπνευσμένα από τη μόνιμη συλλογή Κυκλαδικής Τέχνης του Μουσείου διαθέτει και αυτή τη χρονιά το πωλητήριό του, με κυκλαδικές κεφαλές και ειδώλια σε διάφορα σχέδια και υλικά, με τη χαρακτηριστική διαχρονική αισθητική τους.

Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί το «Γούρι Τανίτ» με τον ιδιαίτερο συμβολισμό του. Προστάτιδα θεά της φοινικικής θρησκείας, η Τανίτ είναι συνδεδεμένη με τη γόνιμη γη, τη σελήνη και τη ζωή, το δε μοτίβο, δεσπόζει στα ψηφιδωτά της πολυτελούς ελληνιστικής Οικίας των Δελφινιών, του 2ου αιώνα π.Χ. στη Δήλο. Τοποθετημένο στην είσοδο, φαίνεται πως λειτουργούσε ως προστατευτικό φυλαχτό για τους κατοίκους και ως δύναμη αποτροπής του κακού. «Στολίζει» το λαιμό που το φορά, με υλικό τον επιχρυσωμένο μπρούτζο και τιμή 40 ευρώ.

«Γούρι Τανίτ». Φωτ.: Γιώργος Λαμπρόπουλος © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μοναδικής ομορφιάς το γούρι με Κυκλαδική κεφαλή (ασήμι επιχρυσωμένο, στα 110 ευρώ), που φυσικά ενέχει τον δικό του συμβολισμό. Οι κεφαλές των κυκλαδικών ειδωλίων, με τα αυστηρά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την απόλυτη λιτότητα, αποτελούν εμβληματική έκφραση της τέχνης των Κυκλάδων της 3ης χιλιετίας π.Χ., ενώ το λείο, αφαιρετικό τους πρόσωπο αποδίδει όχι τα ατομικά γνωρίσματα, αλλά μια διαχρονική, ιδεατή ανθρώπινη μορφή.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος το γούρι με Κυκλαδικό ειδώλιο του τύπου «Με διπλωμένα χέρια», επίχρυσο κρεμαστό (στα 60 ευρώ). Τι παριστάνουν αυτά τα ειδώλια; Γυναικείες μορφές οι οποίες στέκουν γυμνές με τα χέρια διπλωμένα στο στήθος – η αφηρημένη μορφή τους ίσως να αποτελούσε ιδεατή απόδοση μιας «Μητέρας Θεάς», σύμβολο γονιμότητας και αναγέννησης.

Γούρια με γούρι με Κυκλαδική κεφαλή και «με διπλωμένα χέρια». Φωτ.: Γιώργος Λαμπρόπουλος © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Tα γούρια αυτά όπως και μία μεγάλη ποικιλία από στολίδια με κυκλαδικές μορφές και λεπτομέρειες αγγείων της αρχαία ελληνικής τέχνης, χριστουγεννιάτικα αρωματικά κεριά, ξεχωριστά διακοσμητικά αντικείμενα για το σπίτι και το γραφείο, όπως και βιβλία, είναι διαθέσιμα στο Cycladic Shop αλλά και στο eShop του μουσείου.

Aπεικόνιση της παράστασης γέννησης του Χριστού σε χειροποίητο κεραμικό πλακάκι με κορνίζα. Φωτ.: Γιώργος Λαμπρόπουλος © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Από πλευράς του, το μουσείο συστήνει ένα πρωτότυπο δώρο για τους αγαπημένους μας: μία συνδρομή στους Φίλους του Μουσείου. Οι Φίλοι απολαμβάνουν απεριόριστη ελεύθερη είσοδο στο μουσείο όλο τον χρόνο, αποκλειστικά προνόμια, εκπτώσεις στο Cycladic Shop έως 30% και ένα μοναδικό μηνιαίο πρόγραμμα πολιτισμού γεμάτο ξεχωριστές δράσεις. Πληροφορίες εδώ.

Σημειωτέον ότι από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, το Μουσείο και το Cycladic Shop λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, που είναι το εξής: Δευτέρα - Τετάρτη, Παρασκευή - Σάββατο: 10:00-17:00, Πέμπτη: 10:00-20:00 και Κυριακή: 11:00 - 17:00. Το Μουσείο παραμένει κλειστό Πέμπτη 25/12, Παρασκευή 26/12 & Πέμπτη 1/1.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μέγαρο Σταθάτου/ Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1, 106 74, Αθήνα, 210 7228321-3

Μουσείο Μπενάκη

Μία ποιητική αναφορά στις παραδόσεις της Ελλάδας και του κόσμου που παίρνει τη μορφή ονειρικού τοπίου έμπλεου από ουράνια σώματα αποτελεί η νέα συλλογή «Το Σύμπαν του Μουσείου Μπενάκη: Χριστούγεννα στα άστρα» με την οποία το Benaki Shop υποδέχεται την εορταστική περίοδο.

Ως είθισται, τα αντικείμενα της συλλογής – στολίδια, χειροποίητα διακοσμητικά και κομψά γούρια – είναι εμπνευσμένα από τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο από Έλληνες δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.

Πηγή φωτ.: Μουσείο Μπενάκη

Από τα γούρια, ξεχωρίζουμε το διακοσμητικό του Αντώνη Καστρινάκη σε σχήμα κύκλου εντός του οποίου ξεμυτίζει ένα κόκκινο καραβάκι (στα 32 ευρώ) καθώς και εκείνο της Κατερίνας Κούκου που αναπαράγει λεπτομέρεια από κεντητό μικρασιατικό κάλυμμα με άνθινες συνθέσεις (17ος ̶ 18ος αι.) και προσφέρεται ως μενταγιόν και επιτραπέζιο γούρι, σε αμφότερες τις επιλογές στα 52 ευρώ.

Ξεχωρίζουν, επίσης, το γούρι της Σοφίας Τσιλιακού, εμπνευσμένο από λεπτομέρεια μεταξωτού κεντήματος από την Κωνσταντινούπολη (17ος αι., στα 35 ευρώ) και το γούρι της Σοφίας Μαύρου, εμπνευσμένο από τη διακόσμηση μαρμάρινου υπέρθυρου της Τήνου με άνθινες ανάγλυφες παραστάσεις (στα 50 ευρώ).

Γούρια τα οποία έχουν σχεδιάσει οι (από αριστερά) Αντώνης Καστρινάκης, Κατερίνα Κούκου, Σοφία Τσιλιακού και Σοφία Μαύρου

Στις υπόλοιπες επιλογές εορταστικών δώρων ξεχωρίζουν τα νέα σχέδια από χειροποίητες μπάλες της ιστορικής Νηματουργίας Μέντης - Αντωνόπουλος του Μουσείου Μπενάκη (ΝΗ.Μ.Α.), φτιαγμένες από πολύχρωμα κορδονέτα, οι οποίες προσθέτουν παιχνιδιάρικο φως και κίνηση στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Διαχρονικής αξίας το κεραμικό ρόδι, εν προκειμένω ζωγραφισμένο στο χέρι με την υπογραφή της Ελένης Κανελλοπούλου (στα 60 ευρώ). Η ματιά μας εστιάζει, επίσης, σε χειροποίητο στολίδι από χαρτοπολτό που αποτελεί δημιουργία της Σοφίας Δαϊσπύρου (στα 16 ευρώ), καθώς και σε βαμβακερές κάλτσες (στα 15 ευρώ) εμπνευσμένες από ένα μάλλινο ζευγάρι με πολύχρωμα άνθινα σχέδια από τη Χαλκιδική, μέρος της Συλλογής Νεοελληνικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη.

Από αριστερά: Κεραμικό ρόδι, στολίδι από χαρτοπολτό και βαμβακερές κάλτσες

Ιδανική πρόταση για τους μικρούς μας φίλους με vintage αισθητική αποτελεί το ποντικάκι-σκιέρ, ένα παιχνίδι σχεδιασμένο από την Maileg (παρακάτω φωτ.). Προτείνεται για ηλικίες από τριών ετών και άνω και πωλείται στα 44 ευρώ.

Πηγή φωτ.: Μουσείο Μπενάκη

Σημειωτέον ότι η βιτρίνα του Πωλητηρίου της Πινακοθήκης Γκίκα (Κριεζώτου 3) μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικη Νύχτα, αποτελώντας ένα μικρό σύμπαν με φιγούρες και μοτίβα απ’ όλον τον κόσμο.

Η συλλογή διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα του Benaki Museum Shop και online στο benakishop.gr.

Ίδρυμα Γουλανδρή

Από τα πιο όμορφα πωλητήρια μουσείων, πλούσια σε χρώμα και με ποικιλία αντικειμένων εμπνευσμένων από έργα της μόνιμης συλλογής καθώς και περιοδικών εκθέσεων, εκείνο του μουσείου του Ιδρύματος Γουλανδρή δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το παρόν αφιέρωμα.

Η προσοχή μας επικεντρώνεται στο κρεμαστό γούρι του με σχέδιο εμπνευσμένο από έργα του Ανρί Ματίς που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα «Jazz» (1947). Πρόκειται για μενταγιόν από επιχρυσωμένο μπρούντζο και ασήμι 925°, και προσφέρεται ως δώρο για μία φωτεινή χρονιά.

Το γούρι του Ιδρύματος Γουλανδρή για το 2026

Έργο του Ματίς συναντάμε επίσης σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο μίας από τις δύο επιλογές ημερολογίων, ημερήσιων και εβδομαδιαίων, που διαθέτει το πωλητήριο του μουσείου για το νέο έτος (παρακάτω φωτ.). Πρόκειται για λεπτομέρεια του έργου του «Ο εφιάλτης του λευκού ελέφαντα» από το λεύκωμα «Τζαζ» (1947). Η άλλη επιλογή ημερολογίου κοσμείται με λεπτομέρεια του πίνακα του Αντρέ Ντερέν «Ιταλική πόλη» (1936).

Η ματιά αναζητεί την καλαισθησία, και αυτό συμβαίνει και στο εν λόγω πωλητήριο. Καθένα από τα υπόλοιπα εορταστικά αντικείμενα είναι ξεχωριστό, δυσκολεύοντας την επιλογή του επισκέπτη, κυρίως σχετικά με τα στολίδια του δέντρου. Ανάμεσα στις επιλογές, εκείνο από plexiglass το οποίο αναπαριστά δύο ταράνδους στο μέσον του δάσους, κάτω από δύο δέντρα – όπως η συνάντηση των κόσμων δύο πλασμάτων όταν γνωρίζονται. Το συγκεκριμένο έχει σχήμα καρδιάς και έχει χρυσή εκτύπωση.

Στολίδια από plexiglass για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Όσες και όσοι προτιμούν τις κλασικές στρογγυλές χριστουγεννιάτικες μπάλες, «ενδύονται» με έργα όπως του Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ, «Γυναίκα στον κήπο του κυρίου Forest», του Κλωντ Μονέ, «Ο καθεδρικός ναός της Ρουέν το πρωί» (1894). Στόλισμα του δέντρου και η «Μικρή χορεύτρια δεκατεσσάρων ετών» (π.1878-1881) εμπνευσμένη από το αντίστοιχο έργο του Εντγκάρ Ντεγκά. Το υλικό είναι το αλουμίνιο, διατίθεται σε τρεις επιλογές χρωμάτων.

Στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στις νέες επιλογές αντικειμένων συγκαταλέγονται εκείνα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη νέα περιοδική έκθεση του Ιδρύματος Γουλανδρή, «Από τον Monet στον Warhol» – από τις καλύτερες μέχρι σήμερα εκθέσεις του μουσείου που αξίζει της επίσκεψής μας, δροσίζοντας τον αμφιβληστροειδή.

Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι

Εθνική Πινακοθήκη

Η Ελληνική Επανάσταση κατέχει καίρια θέση στη μόνιμη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) και φέτος αποτέλεσε την έμπνευση για το γούρι του φορέα. Η ιδέα αντλήθηκε από την κεντημένη φορεσιά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο έργο του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» (1858), που αποτελεί και το εμβληματικό συλλογικό πορτρέτο των ηρωικών μορφών της Ελληνικής Επανάστασης.

Λεπτομέρεια του έργου Θεόδωρου Βρυζάκη, «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» (1858). Πηγή φωτ.: Facebook/ Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου / National Gallery

Κατόπιν, η ιδέα έγινε σχέδιο και απέκτησε την τελική της μορφή, σε χρυσό και ασήμι από τη Μόνικα Κασάνη, και έτσι το γούρι διατίθεται κρεμαστό για το λαιμό, ως βραχιόλι και ως δαχτυλίδι.

Το γούρι της ΕΠΜΑΣ. Πηγή φωτ.: Facebook/ Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου / National Gallery

Διατίθεται στο Πωλητήριο στο Κεντρικό Κτίριο της ΕΠΜΑΣ, όπου υπάρχει μεγάλη ποικιλία δώρων στα οποία συγκαταλέγονται εκδόσεις από τις εκθέσεις με τα έργα των συλλογών του μουσείου και των περιοδικών του εκθέσεων, καθώς και αντικείμενα προσωπικής χρήσης επίσης εμπνευσμένα από τις συλλογές της Πινακοθήκης, όπως κοσμήματα, νεσεσέρ, κουτιά, καρτ-ποστάλ, τετράδια και σημειωματάρια με εξώφυλλα από έργα σημαντικών καλλιτεχνών, σελιδοδείκτες, μπρελόκ, μαγνητικά, μολύβια, στυλό. Ακόμη, τσάντες, βαμβακερά Τ -shirts, φυτικά κεριά, δίσκοι plexi glass, μεταξύ άλλων.

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 50, Αθήνα 115 25

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Τη διακοσιετηρίδα από την Έξοδο του Μεσολογγίου (10/11 Απριλίου 1826) τιμά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) αφιερώνοντας εκεί το γούρι του 2026 (διαστ. 3×3) το οποίο είναι δημιουργία της Μαρίας Λιώνη, φοριέται ως κόσμημα λαιμού και προτείνεται σε τρεις εκδοχές: ασήμι, ασήμι επιχρυσωμένο και ασήμι με ασήμι επιχρυσωμένο. Εκείνο το οποίο αποδίδει το γούρι 2026 είναι λεπτομέρεια από το σχέδιο της Φρουράς της πόλης, έργο του μηχανικού-οχυρωματοποιού Μιχαήλ Κοκκίνη (Μεσολόγγι, 27/12/1825) που φυλάσσεται στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της ΙΕΕΕ.

Τα γούρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου για το 2026. Πηγή φωτ.: ΕΙΜ

Το σχέδιο περιλαμβάνει το τείχος με τις ντάπιες, τις ονομασίες τους και πρόβλεψη για ενίσχυση τριών προμαχώνων. Όσο για τον Μ. Κοκκίνη, με καταγωγή από τη Χίο, ανέλαβε στις αρχές του 1823 την ανακατασκευή της οχύρωσης της πόλης, με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα Σταύρου Κουτζούκη. Με την έναρξη της δεύτερης πολιορκίας τον Δεκέμβριο του 1825, επιμελήθηκε επίσης τις απαραίτητες επισκευές και επεκτάσεις του τείχους.

Το σχέδιο της Φρουράς του Μεσολογγίου. Πηγή φωτ.: ΕΙΜ

Το γούρι διατίθεται από το Πωλητήριο του ΕΙΜ και από το ηλεκτρονικό του κατάστημα, όπου επίσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικες συνθέσεις και δώρα για παιδιά και ενήλικες, εμπνευσμένα από τις πλούσιες Συλλογές του Μουσείου, όπως το ημερολόγιο το οποίο είναι αφιερωμένο στην «Πόλη των Τιμών», το Μεσολόγγι.

Σημειωτέον ότι η κυκλοφορία του γουριού αποτελεί μόνο μία πτυχή της πλούσιας δράσης που έχει προγραμματίσει το ΕΙΜ για να τιμήσει ένα από τα κορυφαία γεγονότα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, το οποίο συγκίνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και στάθηκε αφορμή για την αναζωπύρωση του Φιλελληνικού Κινήματος.

Το ημερολόγιο του ΕΙΜ για το 2026. Πηγή φωτ.: ΕΙΜ

Υπενθυμίζεται ότι στο Μεσολόγγι θα καταφθάσουν εντός του 2026, για την επέτειο από την Έξοδο, ο αυθεντικός πίνακας του Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ (Γαλλία), η «Κόρη της Ελλάδας» ή «Ελληνοπούλα» του γλύπτη Πιερ-Ζαν Νταβίντ ντ' Ανζέ και ο επενδύτης του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εάν θέλετε να κάνετε τις εορταστικές αγορές σας σε έναν χώρο όπου «κατοικεί» η μουσική προκαλώντας εύφημη διάθεση, τότε το πωλητήριο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το M-Shop, είναι ο κατάλληλος χώρος. Εκεί θα βρείτε επιλογές για όλες τις ηλικίες, στολίδια για τα Χριστούγεννα, επιλεγμένα βιβλία, CD και έργα τέχνης, αξεσουάρ και αντικείμενα για το σπίτι ή το γραφείο, επιμορφωτικά παιχνίδια για τα παιδιά αλλά και δημιουργίες αποκλειστικά για το κατάστημα του Μεγάρου που ξεχωρίζουν κάθε φορά για την ποιότητά τους.

Λήψη του M-Shop @Akriviadis, πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Φέτος, το γούρι που διατίθεται από το M-Shop είναι κολιέ επιχρυσωμένο από την Ουτοπία (στα 60 ευρώ), ξεχωρίζουμε όμως και είδη προσωπικών και επαγγελματικών δώρων, χειροποίητα κοσμήματα, μικρά έργα τέχνης (γλυπτά, χαρακτικά κ.ά.) με την υπογραφή γνωστών αλλά και νέων Ελλήνων σχεδιαστών αποκλειστικά για το Κατάστημα του Μεγάρου, όπως στολίδια οριγκάμι της Μυρτώς Δημητρίου, φουλάρια της Αλεξάνδρας Τσουκαλά, μεταξοτυπίες του Γιώργου Ξένου και πολλαπλά του Κώστα Τσόκλη.

Την προσοχή μας κερδίζουν οι διακοσμητικοί «Yoga Santa» (στα 16 ευρώ), τα Χριστουγεννιάτικα scrunchies (στα 15 ευρώ), τα Χριστουγεννιάτικα κουταλάκια (στα 16 ευρώ) καθώς και βιβλία βραβευμένα με Νόμπελ, παιδικά βιβλία συλλεκτικά προγράμματα και γραμματόσημα του Μεγάρου και φυσικά το ημερολόγιο (ημερήσιο και εβδομαδιαίο) για το 2026, «Μαέστρος».

Διακοσμητικοί «Yoga Santa». Πηγή φωτ.: ΜΜΑ

Για πρώτη φορά, το Μέγαρο δημιουργεί και τη δική του χειροποίητη σοκολάτα Dancer’s Path, σε τρεις γεύσεις, σε συνεργασία με τη βραβευμένη chocolatier Μίνα Αποστολίδη, για υπέροχες γλυκές στιγμές. Παραπέμποντάς μας σε ταινίες στις οποίες η σοκολάτα κάνει την εμφάνισή της, όπως του Τιμ Μπάρτον «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας» (2005) και του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Το Πολικό Εξπρές» (2004).

«Μαέστρος» Το ημερολόγιο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το 2026 (ημερήσιο στα 25 ευρώ, εβδομαδιαίο στα 20 ευρώ)

Η περιήγηση στο M-Shop μπορεί να συνδυαστεί με την επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής πριν ή μετά από τις εκδηλώσεις του, ή όσο τα παιδιά απολαμβάνουν κάποια παράσταση ή το Παγοδρόμιο, αλλά και για έναν καφέ ή ένα τσάι στο M-Café. Το M-Shop θα το βρούμε στο φουαγιέ των Μουσών (καθημερινά 10:00-21:00) και στο φουαγιέ εισιτηρίων, πριν από τις εκδηλώσεις στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» (18:00-21:00).

Κεντρική φωτ.: Γούρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Φωτ.: Γιώργος Λαμπρόπουλος © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης