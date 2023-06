Έναντι 34,8 εκατ. δολαρίων δημοπρατήθηκε «εξαιρετικά σπάνιο» ρουμπίνι

Το ποσό των 34,8 εκατ. δολαρίων δόθηκε για το «εξαιρετικά σπάνιο» ρουμπίνι 55,22 καρατίων, το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο του είδους που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Ο πολύτιμος λίθος βγήκε «στο σφυρί» από τον οίκο Sotheby's, στη Νέα Υόρκη, και φέρει όνομα: «Εstrela de Fura» που στα πορτογαλικά σημαίνει «Αστέρι της Φούρα».

Είχε ανακαλυφθεί τον Ιούλιο του 2022 σε ένα από τα ορυχεία της καναδικής εταιρείας Fura Gems, στη Μοζαμβίκη, και ο οίκος Sotheby's το περιέγραφε ως «υπερβολικά σπάνιο» και «το πιο πολύτιμο και σημαντικό» ρουμπίνι που βγήκε ποτέ στην αγορά.

Αρχικά ζύγιζε 101 καράτια, σχεδόν διπλάσια από τη σημερινή του μορφή, και ήταν το μεγαλύτερο ρουμπίνι ποιότητας πολύτιμου λίθου που έχει ανακαλυφθεί ποτέ με αναλυτές να δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει «μία φορά στα 100 χρόνια».

Το εν λόγω ρουμπίνι, κατά τον οίκο Sotheby's, διαθέτει «εξαιρετική καθαρότητα» και ένα «σκούρο κόκκινο χρώμα», μια απόχρωση που παραδοσιακά συνδέεται περισσότερο με τα εξαιρετικά περιζήτητα ρουμπίνια της Βιρμανίας.

Το χρώμα, κατά τον οίκο δημοπρασιών, συνδέεται με τις διαδικασίες που το διαμόρφωσαν στο σχήμα που δημοπρατήθηκε· η πέτρα κόπηκε σε μικρότερο συμμετρικό σχήμα και γυαλίστηκε, διαδικασίες που αφαιρούν τις ακαθαρσίες και ενισχύουν το χρώμα και τη λάμψη ενός πολύτιμου λίθου προτού διατεθεί στην αγορά. Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, μια έκθεση από το Ελβετικό Γεμολογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι αυτό «είχε ως αποτέλεσμα έντονες κόκκινες αποχρώσεις λόγω πολλαπλών εσωτερικών αντανακλάσεων».

❤️ The 55.22 carat "Estrela de Fura" was sold Thursday for a whopping $34.8 million at Sotheby's in New York, setting a record for the highest price ever paid at auction for a ruby.



🤑 https://t.co/lTwGu75Ssq pic.twitter.com/0ieHwt8pkL