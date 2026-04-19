Διατροφικές διαταραχές στο σχολείο: Τα κενά στην υποστήριξη μαθητών

Η αυξανόμενη παρουσία περιστατικών με διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους φέρνει όλο και πιο έντονα στο προσκήνιο τον ρόλο του σχολείου ως βασικού μηχανισμού πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης. Ωστόσο, παρά τη σχετική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θέμα, η δυνατότητά τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τέτοιες περιπτώσεις στην πράξη φαίνεται να υπολείπεται.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από πιλοτική έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, η οποία παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, που πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιχείρησε να καταγράψει γνώσεις, αντιλήψεις, αλλά και πρακτικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών απέναντι στο φαινόμενο.

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής συνιστούν σοβαρές ψυχικές νόσους με πολυεπίπεδες συνέπειες, που επηρεάζουν τόσο τη σωματική υγεία όσο και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των σχετικών συμπτωμάτων μετά την περίοδο της πανδημίας, με ολοένα και περισσότερους εφήβους να εκδηλώνουν έντονη ανησυχία για την εικόνα του σώματος, διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης συμπτωμάτων

Στο πλαίσιο αυτό, η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων αποκτά κρίσιμη σημασία. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η διπλή εικόνα που αποτυπώνει η έρευνα: από τη μία πλευρά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικής γνώσης γύρω από τους παράγοντες κινδύνου και τα βασικά χαρακτηριστικά των διατροφικών διαταραχών. Από την άλλη, εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι όταν καλούνται να διαχειριστούν πραγματικά περιστατικά.

Ειδικότερα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης καταγράφεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσέγγιση του μαθητή, η επικοινωνία με την οικογένεια, αλλά και η διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων εντός της σχολικής τάξης. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει ένα σαφές κενό μεταξύ γνώσης και εφαρμογής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των εκπαιδευτικών που εμφανίζονται πιο προετοιμασμένοι. Σύμφωνα με τα δεδομένα, όσοι έχουν παρακολουθήσει σχετικές επιμορφώσεις, καθώς και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αντίθετα, τα χρόνια υπηρεσίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την ικανότητα διαχείρισης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης και στοχευμένης εκπαίδευσης.

Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων

Παράλληλα, η προσωπική ή έμμεση εμπειρία με περιστατικά διατροφικών διαταραχών φαίνεται να ενισχύει τη γνώση, χωρίς όμως να διασφαλίζει πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια, η εξοικείωση δεν αρκεί, όταν δεν συνοδεύεται από σαφή εργαλεία και καθοδήγηση.

Το σχολείο, ωστόσο, παραμένει κομβικός χώρος πρόληψης. Οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά οι πρώτοι που μπορούν να εντοπίσουν ανησυχητικές αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών: από μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες και έντονη ενασχόληση με το βάρος, έως κοινωνική απόσυρση και πτώση της σχολικής επίδοσης. Η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων σημείων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αναζήτηση βοήθειας.

Τα στοιχεία της έρευνας ενισχύουν αυτή την εικόνα. Στην πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 151 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό διέθετε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση. Παράλληλα, πάνω από τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι έχουν λάβει κάποια μορφή σχετικής εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί ανέφεραν προσωπική ή έμμεση επαφή με το ζήτημα.

Παρά τα δεδομένα αυτά, η ανάγκη για πιο δομημένες παρεμβάσεις παραμένει έντονη. Η ενίσχυση των σχολικών προγραμμάτων πρόληψης, η παροχή πρακτικών εργαλείων στους εκπαιδευτικούς και η δημιουργία σαφών πρωτοκόλλων διαχείρισης περιστατικών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις.

Σε επίπεδο πολιτικής, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά η συγκρότηση ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει στο σχολείο να λειτουργεί ως ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους μαθητές. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας και να περιορίσει τις επιπτώσεις των διατροφικών διαταραχών σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης.

Το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι σαφές: η γνώση αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι επαρκή συνθήκη. Χωρίς συστηματική επιμόρφωση, υποστήριξη και θεσμική οργάνωση, το σχολείο παραμένει ένας κρίσιμος, αλλά υπο-αξιοποιημένος κρίκος στην αντιμετώπιση ενός σύνθετου και αυξανόμενου προβλήματος.