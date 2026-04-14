Αδ. Γεωργιάδης: Φρένο στις αυθαιρεσίες του ακυρωθέντος Δ.Σ. του ΠΙΣ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι θα παραμείνει πιστός στην κατά γράμμα τήρηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ακύρωνε τις αρχαιρεσίες του 2022 του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και απέκλειε συγκεκριμένους ιατρικούς συλλόγους από την εκλογική διαδικασία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει εν ολίγοις πως δεν θα παρεκκλίνει ούτε λίγο από τις δικαστικές αποφάσεις, υπονοώντας πως δεν θα γίνει δεκτή καμία προσπάθεια… μεθόδευσης από τους κόλπους του ΠΙΣ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Προ ολίγου έλαβα στο επίσημο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και δεύτερη, μετά την πρώτη που είχε καταθέσει ο ΙΣΑ με ημερομηνία 08/04/2026, αίτηση θεραπείας, της προσφάτου αποφάσεως του ανασυσταθέντος μετά την απόφαση του ΣτΕ, Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ανασυσταθέντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ, από τις επαναληπτικές εκλογές της 26ης Απριλίου ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ μία σειρά Ιατρικοί Σύλλογοι επιπλέον όσων το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφαση του είχε ήδη αποκλείσει. Μεταξύ αυτών που αποκλείονται τώρα είναι ακόμη και ο ΙΣΑ δηλαδή πρακτικά περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς της Χώρας. Μά τί είδους ΔΣ του ΠΙΣ θα ήταν χωρίς πάνω από τους μισούς ιατρούς της Χώρας να εκπροσωπούνται σε αυτό; Θα άξιζε να κάνω κάποτε μια ξεχωριστή Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσω στον Ελληνικό λαό το μέγεθος της εσωτερικής συγκρούσεως μεταξύ των ιατρών. Είναι πραγματικά κρίμα αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει μου είναι αδύνατον, ως ο εποπτεύων του ΠΙΣ Υπουργός να επιτρέψω τόσο εξόφθαλμη και βάναυση παραβίαση τόσο της Δικαστικής Αποφάσεως του ΣτΕ, όσο και της εκλογικής διαδικασίας.

Γί´αυτό θα κάνω δεκτές, εκδίδοντας άμεσα Υπουργική Απόφαση, τις αιτήσεις θεραπείας που μου υποβλήθηκαν. Οι σύλλογοι που αποκλείονται είναι μόνον όσοι δεν ήταν ταμειακά εντάξει το 2021 και αναφέρονται ονομαστικά στην απόφαση του ΣτΕ! Όσοι δεν αποκλείονται ονομαστικά στην απόφαση του ΣτΕ θα συμμετάσχουν κανονικά στις εκλογές. Εάν δεν γίνει σεβαστή η Υπουργική μου αυτή απόφαση τότε δεν θα επικυρώσω τα αποτελέσματα των δήθεν εκλογών και πρακτικά ο ΠΙΣ θα βρεθεί χωρίς νόμιμης συγκρότησης Διοικητικό Συμβούλιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για την ύπαρξη του και με αποκλειστική ευθύνη του ανασυσταθέντος Διοικητικού του Συμβουλίου που προχώρησε σε αυτή την εξωφρενική απόφαση.

Κάνω δημόσια έκκληση σε όσους μεταξύ τους αντιδικούν, με δικαστικές προσφυγές, εξώδικα, μηνύσεις και αποκλεισμούς, να ασχοληθούν απλά στο να πείσουν τους συναδέλφους τους να τους ψηφίσουν. Οι εκλογές κερδίζονται στις κάλπες και όχι στα χαρτιά, στα δικαστήρια και στους αποκλεισμούς. Επιθυμώ να παρεμβαίνω όσο μπορώ λιγότερο και να επικρατήσει μεταξύ τους η ηρεμία και η συναδελφικότητα. Είμαι όμως υποχρεωμένος να τηρήσω τους νόμους και την δικαστική απόφαση».