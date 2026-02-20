Wall Street: Άνοδος λόγω της ακύρωσης των δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο 

Ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση των τιμών των λιανεμπορικών μετοχών, κυρίως, αλλά και άλλων επιχειρήσεων που είχαν πληγεί έντονα από τα αυξημένα κόστη εισαγωγής και παραγωγής, που ήταν αποτέλεσμα της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,47%, στις 49.625,97 μονάδες, ανακάμπτοντας από απώλεια 200 μονάδων νωρίτερα στη συνεδρίαση λόγω απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,69%, στις 6.909,51 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,90%, στις 22.886,069 μονάδες.

Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εκτεταμένης πολιτικής δασμών του Τραμπ με την πλειοψηφία να κρίνει ότι ο νόμος Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης, τον οποίο επικαλείται ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν τον εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς». Παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι δασμοί που έχουν ήδη πληρωθεί θα πρέπει να επιστραφούν.

Οι μετοχές εταιρειών ένδυσης όπως η Nike και η Deckers Outdoors παρουσιάζουν άνοδο κατά 2% η καθεμία μετά την απόφαση. Άλλες λιανεμπορικές εταιρείες όπως η Home Depot και η Five Below κινούνται, επίσης, ανοδικά. Οι μετοχές της Caterpillar ανέστρεψαν προηγούμενες απώλειες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι επενδυτές έλαβαν μια απαισιόδοξη εικόνα για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτό ήταν πολύ χαμηλότερο από την αύξηση 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. Η άνοδος 4,4% στο τρίτο τρίμηνο είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, κύρια αιτία ήταν το κυβερνητικό «shutdown». Η διακοπή αυτή, που διήρκεσε το πρώτο μισό του τέταρτου τριμήνου, αφαίρεσε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα από την οικονομική ανάπτυξη, εκτίμησε το υπουργείο.

Εκτός από τα στοιχεία ΑΕΠ, η έκθεση για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας - έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο βασικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες αλλά ακόμη πολύ πάνω από τον στόχο 2% της Fed.

Οι μετοχές των διαχειριστών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων συνέχισαν τη δύσκολη εβδομάδα τους την Παρασκευή, επιβαρύνοντας το γενικό κλίμα της αγοράς, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για ζημίες που συνδέονται με ιδιωτική πίστωση και ιδιαίτερα σε δάνεια στον προβληματικό κλάδο λογισμικού.

Οι μετοχές της Blue Owl Capital, η οποία αυτή την εβδομάδα περιόρισε εξαγορές από ένα από τα ιδιωτικά πιστωτικά της ταμεία, υποχώρησαν άλλο 1% την Παρασκευή. Οι μετοχές της Blackstone και της Ares Management, άλλοι μεγάλοι «παίκτες» στην ιδιωτική πίστωση, υποχώρησαν επίσης κατά 1% η καθεμία.

Με την κίνηση της Παρασκευής, ο Dow οδεύει προς άνοδο 0,1% για την εβδομάδα. Ο S&P 500 κατευθύνεται προς μέτρια εβδομαδιαία κέρδη, αυξημένος κατά 0,7%. Ο τεχνολογικός Nasdaq αναμένεται να τερματίσει μια περίοδο πέντε εβδομάδων συνεχόμενης πτώσης και, μέχρι, στιγμής βρίσκεται πάνω από 1% υψηλότερα.