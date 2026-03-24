Ισχυρή ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον στις πληθωριστικές πιέσεις

Στο «πράσινο» κινήθηκαν για την Τρίτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με τους δείκτες να ανακάμπτουν μετά από τις μεγάλες απώλειες για την πρώτη μέρα της εβδομάδας και το ενδιαφέρον να παραμένει στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Η αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και θα ισχύσει μέχρι την Παρασκευή κατεύνασε -έστω πρόκαιρα- την αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά από τις χθεσινές απώλειες κοντά στο 10%, τα συμβόλαια του Brent και του αμερικανικού αργού ενισχύονται κοντά στο 3% για την Τρίτη.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από την άνοδο των ενεργειακών τιμών θα οδηγήσουν τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες σε σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής και αύξηση των επιτοκίων τους.

Σημειώνεται ακόμα πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 1,3% για τον Φεβρουάριο -προ της έναρξης του πολέμου- έναντι 1,5% τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη μέτρηση από τον Μάρτιο του 2022.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στο Τόκιο κέρδισε 1,56% στις 52.320 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,16% στις 8.379 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ισχυροποιήθηκε 2,74% στις 5.553 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ανεβαίνει 1,9% στις 22.951 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite συγκέντρωσε άνοδο 1,78% στις 3.881 μονάδες, ο Shenhen Component ενισχύθηκε 1,43% στις 13.536 μονάδες και ο CSI 300 κέρδισε 1,28% στις 4.474 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ισχυροποιείται 2,49% στις 24.993 μονάδες.