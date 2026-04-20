Ευρωαγορές: Κόκκινα τα ταμπλό στο άνοιγμα εν μέσω των νέων εξελίξεων στη Μ. Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται με την έξαρση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία μείωσε κάποιες ελπίδες για την επαναλειτουργία της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,85%, ο DAX στη Γερμανία πέφτει κατά 1,15%, ο CAC 40 στη Γαλλία χάνει 1% και ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρεί κατά 0,4%.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών ομίλων ειδών πολυτελείας, οι οποίες έχουν πλήξει τις πωλήσεις τους από τη σύγκρουση στο Ιράν, υποχώρησαν, όπως και οι περιφερειακές εταιρείες ταξιδιών και αναψυχής, οι οποίες αναμένεται να υποστούν αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω των μαχών στη Μέση Ανατολή.

«Το επανακλείσιμο του Ορμούζ έχει βάλει φρένο στις αγορές στην αρχή της εβδομάδας, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι πολύ αισιόδοξοι - ίσως και απροσδόκητα», δήλωσε ο Thomas Mathews, επικεφαλής αγορών Ασίας-Ειρηνικού στην Capital Economics.

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο το Σαββατοκύριακο, ισχυριζόμενοι ότι το πλοίο προσπαθούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών και των ακτών του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε απειλώντας με αντίποινα και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα συμμετάσχει σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα, μετά την κατακόρυφη πτώση τους την Παρασκευή μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι τα εμπορικά πλοία ήταν σε θέση να διέλθουν από το Ορμούζ.

Μαζί με τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, οι traders προετοιμάζονταν επίσης για μια σειρά από εταιρικά κέρδη και οικονομικά στοιχεία αυτή την εβδομάδα, καθώς προσπαθούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει ανησυχίες για την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.