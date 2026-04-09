Ευρωαγορές: Νευρικότητα στο άνοιγμα με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή

Απώλειες με εύρος 0,2%-0,9% καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου διατηρούν το επενδυτικό κλίμα επιφυλακτικό.

O πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί στο 0,5%, όπως και στο Παρίσι ο CAC, ενώ ο DAX καταγράφει πτώση 0,95%. Πιο ήπιες απώλειες (0,2%) καταγράφουν Λονδίνο (FTSE) και Μιλάνο (FTSE MIB).

Οι μετοχές του ταξιδιωτικού και του ψυχαγωγικού κλάδου σημειώνουν άνοδο 7,1%, καθώς οι βιομηχανικές εταιρείες καταγράφουν κέρδη 6,6% και οι κατασκευαστικές εταιρείες σημειώνουν άνοδο 6,2%.

Οι Antofagasta, Lufthansa και Easyjet είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που καταγράφουν κέρδη, με έκαστη να σημειώνει περίπου 10%.

Η Shell ήταν η πρώτη από τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας που δημοσίευσε κέρδη από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν, αναφέροντας «σημαντικά υψηλότερα» κέρδη από τις συναλλαγές πετρελαίου την Τετάρτη.

Η αναστάτωση από τον πόλεμο έγινε αισθητή στην παραγωγή LNG, η οποία μειώθηκε από 948.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε 880.000-920.000 το πρώτο τρίμηνο του 2026.