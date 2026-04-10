Ασία: Με κέρδη έκλεισε η εβδομάδα-Παραμένει η επιφυλακτικότητα

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή, αν και η εύθραυστη εκεχειρία κρατά τους επενδυτές σε αγωνία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ασταθείς.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με άνοδο 1,40% στις 5.858,87 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε 1,64% στα 1.093,63.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,84% στις 56.924,11 μονάδες, ενώ ο Topix έκλεισε αμετάβλητος.

H πρωθυπουργός Sanae Takaichi δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα σχεδιάζει να απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου 20 ημερών από τον Μάιο και μετά, ανέφερε το Reuters. Η Ιαπωνία είχε αρκετά αποθέματα πετρελαίου για 230 ημέρες από τις 6 Απριλίου.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε την ημέρα οριακά χαμηλότερα στο 0,14%.

Ο κινεζικός δείκτης CSI 300 διεύρυνε τα αρχικά κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,80%. Οι τιμές εργοστασιακής πώλησης στην Κίνα αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο δείκτης Hang Seng αυξήθηκε κατά 0,6%.