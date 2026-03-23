Απώλειες άνω του 3% στις ασιατικές αγορές - Κοντά στο -6,5% ο Kospi

Ισχυρές απώλειες εμφάνισαν τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας για τη Δευτέρα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των ενεργειακών τιμών να συνεχίζουν να ανησυχούν τους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή το Ιράν απείλησε πως θα χτυπήσει τις υποδομές ενέργειας και ύδρευσης των γειτονικών του χωρών στον Περσικό Κόλπο εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χτυπήσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν εντός 48 ωρών.

Οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ έρχονται καθώς τα Στενά του Ορμούζ -αυτό το κρίσιμο σημείο για τις ενεργειακές ροές παγκοσμίως- είναι ουσιαστικά κλειστά, γεγονός που ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

«Ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολλές ακόμη εβδομάδες και να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμα και στα 150 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε στο Reuters ο Σέιν Όλιβερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη διαχειριστική εταιρεία AMP. «Και η σταθερή καταστροφή των ενεργειακών υποδομών σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επανέλθει η προσφορά στα φυσιολογικά επίπεδα».

«Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις εξελίχθηκαν σε διάστημα πολλών μηνών όσον αφορά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς ο πλήρης αντίκτυπος γινόταν πιο σαφής – διήρκεσαν περίπου 4 μήνες το 1973 και ένα έτος το 1979» συμπλήρωσε ο Όλιβερ.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έχασε 3,68% στις 51.409 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία υποχώρησε 0,74% στις 8.365 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα διολίσθησε 6,49% στις 5.405 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έπεσε 3,63% στις 3.813 μονάδες, ο Shenzhen Component υποχώρησε 3,75% στις 13.345 μονάδες και ο CSI 300 απώλεσε 3,26% στις 4.418 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχανε 3,49% στις 24.390 μονάδες.