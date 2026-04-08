Ανοδικό «ξέσπασμα» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ισχυρότατη άνοδο σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, «ακολουθώντας» το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές που προκαλείται από την αισιοδοξία των επενδυτών μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες, η οποία συμπεριλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Η προοπτική για την κανονική διέλευση των ενεργειακών ροών από τα Στενά έφερε απώλειες άνω του 10% στην τιμή του πετρελαίου Brent και έκαμψε τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των επιτοκίων των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και σε άνοδο του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Μένει να φανεί το κατά πόσο η αισιοδοξία των επενδυτών θα διαρκέσει την ώρα που αρκετά σημεία για το γεωπολιτικό τοπίο που «ξημερώνει» στη Μέση Ανατολή είναι ακόμα θολά.
Ωστόσο, η εκεχειρία δίνει ισχυρό «πάτημα» για την ανάληψη διάθεσης ρίσκου από τους επενδυτές, μετά από τις μεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στα περισσότερα assets διεθνώς τις περασμένες εβδομάδες.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανέβαινε 3,7% στις 612 μονάδες.
- Ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιείται 4,5% στις 5.887 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κερδίζει 2,6% στις 10.614 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύεται 4,76% στις 24.029 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 γράφει άνοδο 3,5% στις 8.189 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη 3,7% στις 47.111 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχύεται 3,7% στις 18.094 μονάδες.