Ανοδικό «ξέσπασμα» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ισχυρότατη άνοδο σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, «ακολουθώντας» το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές που προκαλείται από την αισιοδοξία των επενδυτών μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες, η οποία συμπεριλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η προοπτική για την κανονική διέλευση των ενεργειακών ροών από τα Στενά έφερε απώλειες άνω του 10% στην τιμή του πετρελαίου Brent και έκαμψε τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των επιτοκίων των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και σε άνοδο του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μένει να φανεί το κατά πόσο η αισιοδοξία των επενδυτών θα διαρκέσει την ώρα που αρκετά σημεία για το γεωπολιτικό τοπίο που «ξημερώνει» στη Μέση Ανατολή είναι ακόμα θολά.

Ωστόσο, η εκεχειρία δίνει ισχυρό «πάτημα» για την ανάληψη διάθεσης ρίσκου από τους επενδυτές, μετά από τις μεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στα περισσότερα assets διεθνώς τις περασμένες εβδομάδες.

