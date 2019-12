Το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε ψήφισμα για τους Ουιγούρους της Κίνας

Λίγες μέρες μετά το ψήφισμα και την επικύρωση του νόμου για το Χονγκ Κονγκ, η Βουλή των αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε πράξη βάσει της οποίας η αμερικανική κυβέρνηση θα επιβάλει σκληρές κυρωσεις σε Κινέζους αξιωματούχους λόγω των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των Ουιγούρων.

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου πέρασε με ψήφους 407-1 και απαιτεί από την εκάστοτε κυβέρνηση να επιβάλλει κυρώσεις σε μέλη του Κινεζικού πολίτμπιρο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Ουιγούρων στην περιοχή Σιντζιάνγκ. Εν προκειμένω στο στόχαστρο μπαίνει ο γενικός γραμματέας του ΚΚ Κίνας στην περιοχή Τσεν Κουανγκουο.

1/ JUST IN: The House of Representatives has passed the #Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response Act with an overwhelmingly bipartisan vote. pic.twitter.com/t1r7fw2PD8