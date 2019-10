Πεντάγωνο: Οι δυνάμεις μας στη Συρία δεν απομακρύνθηκαν αλλά μετακινήθηκαν

Ασάφεια επικρατεί σχετικά με τις κινήσεις των ΗΠΑ στη Συρία και τις προθέσεις της Ουάσιγκτον ενόψει της επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στην περιοχή, καθώς αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τελικά δεν απομακρύνθηκαν από την περιοχή αλλά απλώς μετακινήθηκαν, προκειμένου να μην τεθεί ζήτημα για την ασφάλειά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Τζόναθαν Χόφμαν, ο υπουργός Μαρκ Έσπερ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Μαρκ Μάιλι είχαν συζητήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βόρεια Συρία ενόψει ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «δυστυχώς, η Τουρκία επέλεξε να δράσει μονομερώς. Ως αποτέλεσμα, μετακινήσαμε τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη βόρεια Συρία από την πορεία της πιθανής τουρκικής εισβολής για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. Δεν κάναμε αλλαγές στην παρουσία μας στη Συρία αυτή τη στιγμή».

Οι δηλώσεις του κ. Χόφμαν, όπως τις μετέφερε στο twitter η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Αλίσα Φάρα:

"Despite continued misreporting to the contrary, Secretary Esper and Chairman Milley were consulted over the last several days by the President regarding the situation and efforts to protect U.S. forces in northern Syria in the face of military action by Turkey.. (1/3)

Unfortunately, Turkey has chosen to act unilaterally. As a result we have moved the U.S. forces in northern Syria out of the path of potential Turkish incursion to ensure their safety. We have made no changes to our force presence in Syria at this time." (3/3) -@ChiefPentSpox