Ντ. Τραμπ: Το μέλλον δεν ανήκει στην παγκοσμιοποίηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε για μια ακόμα φορά την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης έναντι αυτής του πατριωτισμού κατά την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όποτε επιτέθηκε σφοδρά «κατά του Ιράν και της επιθετικής πολιτικής που ασκεί στην Μέση Ανατολή», αλλά και εναντίον των εμπορικών πρακτικών της Κίνας.

Trump at U.N.: "Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots." https://t.co/LOlwhKc8Ve pic.twitter.com/gcFlZyjQLM — CBS News (@CBSNews) September 24, 2019

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα για τις πρακτικές της στο εμπόριο και τα πνευματικά δικαιώματα, προσθέτοντας ότι δεν θα διστάσει να βάλει και άλλους δασμούς. «Δεν θα κάνω μια συμφωνία εις βάρος του Αμερικανικού λαού» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως στάθηκε και στην ανάγκη «να διευθετηθεί η κρίση στο Χονγκ Κονγκ και να γίνουν σεβαστά τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του».

Στη συνέχεια ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επικείμενη έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ για την οποία «ετοιμάζει μια εκπληκτική εμπορική συμφωνία» όπως είπε.

Όπως ήταν λογικό με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, ο Τραμπ στάθηκε και Ιράν για το οποίο δήλωσε «Οι ηγέτες του Ιράν προκαλούν μόνο χάος, θάνατο και καταστροφή. Δεν σέβονται τους γείτονές, τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των εθνών. Ζητούμε απ’ όλα τα έθνη να απομονώσουν το ιρανικό καθεστώς, δεν θα διστάσουμε να επιβάλλουμε και άλλες κυρώσεις όσο συνεχίζεται αυτή η επιθετικότητα». Πέραν αυτών, υπερασπίστηκε με θέρμη την απόφαση της κυβέρνησης του να αποχωρήσει από τη πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν.

President Trump calls on "all nations" to act on Iran: "No responsible government should subsidize Iran's blood lust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened." https://t.co/BJSG7OBOXL pic.twitter.com/HVWZvBdQWE — This Week (@ThisWeekABC) September 24, 2019

Ο Τραμπ αναφερόμενος στην πρόοδο των συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα είπε «Ορισμένοι από τους στενότερους μας σύμμαχους ήταν κάποτε εχθροί μας, αλλά με τη διπλωματία όλα αλλάζουν. Δεν πιστεύουμε στους μόνιμους εχθρούς αλλά στους φίλους».