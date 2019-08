Ντ. Τραμπ για Χονγκ Κονγκ: «Θα βρεθεί λύση για όλους»

Τη δική του διάσταση στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Χονγκ Κονγκ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση αλλά θα βγει κάτι από αυτό».

Όπως αναφέρει το δίκτυο MSNBC ο πρόεδρος Τραμπ λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για ένα εκδήλωση στην Πενσυλβάνια όταν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις είπε: «Το θέμα του Χονγκ Κονγκ είναι δύσκολη κατάσταση, θα δούμε τι θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας».

President Trump: "The Hong Kong thing is a very tough situation, very tough. We'll what see what happens. But I'm sure it'll work out. I hope it works out for everybody, including China, by the way." pic.twitter.com/QJrFWiUOLu