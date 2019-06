Ιράν: Βίντεο από την στιγμή της κατάρριψης του αμερικανικού drone

Βίντεο που αποδέσμευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης δείχνει την στιγμή που εκτοξεύεται ιρανικός αντιαεροπορικός πύραυλος και δευτερόλεπτα αργότερα πλήττει κάποιο αντικείμενο στον ουρανό, το οποίο τυλίγεται στις φλόγες.

Το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Στενό της Χορμούζ, σε απόσταση 34χλμ από τις ιρανικές ακτές όταν καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις, δήλωσε ο υποπτέραρχος Τζόζεφ Γκουαστέλα, ο διοικητής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF) στην Μέση Ανατολή.



«Αυτή η επικίνδυνη και κλιμακούμενη επίθεση είναι ανεύθυνη και συνέβη σε κοντινή απόσταση από τους καθορισμένους αεροδιαδρόμους μεταξύ Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Μουσκάτ του Ομάν, πιθανώς θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αθώων αμάχων», δήλωσε ο Γκουαστέλα.



Όπως διευκρίνισε ο Γκουαστέλα, το drone δεν παραβίασε τον ιρανικό εναέριο χώρο «σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια της αποστολής του». Μιλούσε σε δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης από την αεροπορική βάση του Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ.



«Η ιρανική πληροφορία ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο του Ιράν είναι κατηγορηματικά λάθος» δήλωσε.

Εξήγησε ότι ο πύραυλος που κατέρριψε το drone εκτοξεύτηκε από μια θέση κοντά στην ιρανική πόλη Γκερούκ.

Την ακριβώς αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, ο οποίος ανάρτησε στο twitter χάρτες με το κατά τον ίδιο ακριβές σημείο της κατάρριψης, το οποίο ήταν εντός του ιρανικού εναέριου χώρου.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg