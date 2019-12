ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες στο Νιου Τζέρσεϊ

Αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά σήμερα σε ένα συμβάν με δύο ενόπλους στο Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Φιλ Μέρφεϊ. Πηγές της τοπικής αστυνομίας ανέφεραν ότι υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών, περιγράφοντας το συμβάν ως ενέδρα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως λίγο μετά τις 12:30, τοπική ώρα σφοδροί πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο σε μια περιοχή όπου η αστυνομία έφτασε, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία σε νεκροταφείο της περιοχής, με τους δύο δράστες να διαφεύγουν με ένα βαν και εν συνεχεία να βρίσκουν καταφύγιο σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο, όπου και οχυρώθηκαν, πυροβολώντας τόσο κατά των αστυνομικών όσο και κατά διερχόμενων πολιτών.

Εν συνεχεία επενέβησαν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας (SWAT) και μετά από έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών οι δύο δράστες έπεσαν νεκροί, με το συμβάν να θεωρείται πλέον λήξαν.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

One officer was shot in the shoulder when 2 men with a long rifle opened fire in Jersey City, New Jersey, on Tuesday afternoon, an official said https://t.co/7Zd6Rgq5kU