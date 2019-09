ΗΠΑ: Διασώθηκαν οι 4 ναυτικοί που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε μισοβυθισμένο εμπορικό

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν χθες Δευτέρα να απελευθερώσουν το τέταρτο και τελευταίο μέλος του πληρώματος νοτιοκορεάτικου φορτηγού πλοίου που είχε παγιδευτεί όταν το σκάφος έγειρε στο πλάι, στα ανοικτά της Πολιτείας της Τζόρτζιας, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Τα σωστικά συνεργεία άνοιξαν σταδιακά, χρησιμοποιώντας τρυπάνια, διόδους στο τεράστιο κύτος του Golden Ray, μήκους 200 μέτρων, που ήταν φορτωμένο αυτοκίνητα, ώστε πρώτα να μπορέσουν να δώσουν στους παγιδευμένους ναυτικούς νερό και τροφή και κατόπιν να τους βγάλουν, εξήγησε η αμερικανική ακτοφυλακή.

Το τελευταίο μέλος του πληρώματος βγήκε από τη οπή που διανοίχθηκε γύρω στις 18:00 χθες Δευτέρα [ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· 01:00 της Τρίτης ώρα Ελλάδας]. Ο άνδρας ήταν σε θέση, παρά τη δοκιμασία, να σταθεί όρθιος πάνω στο κύτος καθώς μέλη των σωστικών συνεργείων του προσέφεραν βοήθεια, όπως καταγράφηκε σε βίντεο της αμερικανικής ακτοφυλακής που αναρτήθηκε στη ροή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

