Κωνσταντινούπολη: Ισχυρή βροχή πλημμύρισε την Πόλη - ένας νεκρός

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ορισμένες περιοχές καθώς και το Μεγάλο Παζάρι, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν πως ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην πόλη.

Η βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε τμήματα της Κωνσταντινούπολης και απέκτησε ένταση γύρω στο μεσημέρι.

Πλάνα από τμήματα του Μεγάλου Παζαριού δείχνουν τους καταστηματάρχες, με το νερό να φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, να βγάζουν το νερό από τα καταστήματά τους και από τους διαδρόμους. Δείχνει επίσης νερό να βγαίνει από μια τρύπα στον τοίχο μέσα στο παζάρι, καθώς και ένα φρεάτιο που έμεινε ανοικτό για να απορροφήσει το νερό.

Ένας άστεγος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Ουνκαπανί στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος της δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Πολλοί δρόμοι στην Κωνσταντινούπολη, περιλαμβανομένων τμημάτων του δρόμου στις παραλίες του τομέα Μπακίρκιοϊ και ένα τμήμα ενός από τους κύριους αυτοκινητόδρομους της πόλης έχουν πλημμυρίσει επίσης, ανέφερε το Κέντρο Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστροφών του δήμου της Κωνσταντινούπολης (AKOM).

Το νερό πλημμύρισε επίσης μια υπόγεια διάβαση όπου βρίσκονται πολλά καταστήματα στη συνοικία Εμίνονου, ανέφερε. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν εκατοντάδες βιβλία και προϊόντα να πλέουν στο νερό καθώς οι καταστηματάρχες προσπαθούν με το νερό να φθάνει τη μέση τους να καθαρίσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το AKOM ανέφερε πως 114 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν στον τομέα Φατίχ, όπου βρίσκεται το Μεγάλο Παζάρι, καθώς και οι περιοχές Ουνκαπανί και Εμίνονου.

